Zamora se cuela en todos los rincones de España: Este es el motivo

La Feria Apícola Internacional de Zamora, Meliza 2025, será la protagonista del cupón de la ONCE del próximo miércoles 12 de febrero. Con esta iniciativa, cinco millones de cupones llevarán el nombre de este evento a toda España, promocionando un encuentro clave para el sector apícola que se celebrará del 14 al 16 de febrero en el recinto ferial de Ifeza.

El anuncio de esta colaboración tuvo lugar en un acto celebrado en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora. En la presentación estuvieron presentes el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, el director de Meliza, Francisco Alonso, y la directora de la ONCE en Zamora, Anabel Martín.

En su sexta edición, Meliza 2025 reunirá a apicultores de todo el mundo, consolidando a Zamora como un punto de referencia internacional en la apicultura. Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades, como conferencias, exposiciones y talleres especializados. Además, se realizarán catas de miel y análisis de polen para identificar el origen floral de cada muestra, destacando la riqueza y diversidad de la producción apícola zamorana.

El cupón de la ONCE dedicado a Meliza 2025 no solo servirá para dar visibilidad a la feria, sino que también ofrece importantes premios. El Cupón Diario de la ONCE otorga un premio de 500.000 euros al número y la serie ganadora, además de múltiples premios secundarios de hasta 35.000 euros. Los cupones pueden adquirirse a través de los más de 20.000 vendedores de la ONCE, en su página web (www.juegosonce.es) y en establecimientos colaboradores autorizados.

Esta colaboración entre la ONCE y Meliza 2025 refuerza la importancia del sector apícola en Zamora y su proyección a nivel nacional e internacional. La feria no solo es un punto de encuentro para profesionales del sector, sino también una oportunidad para que el público en general conozca de cerca el mundo de la apicultura y valore el trabajo de los apicultores.

Con Meliza 2025, Zamora se convierte en la capital de la miel, ofreciendo un espacio para la formación, el intercambio de conocimientos y la promoción de un producto natural de gran calidad. Gracias al respaldo de la ONCE, esta feria llegará a millones de personas, consolidando su prestigio en el panorama apícola internacional.