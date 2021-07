Villarroel (Cs): “El Gobierno central siempre ha estado enganchado a los votos nacionalistas y ha olvidado CyL

“Como todo el oeste español, Zamora es una zona muy castigada por la despoblación. El Gobierno central siempre ha estado enganchado a los votos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco y ha olvidado regiones como Castilla y León”, ha afirmado la coordinadora autonómica de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel.

Villarroel, que ha hecho declaraciones en el marco de una visita institucional a Zamora en la que se va a reunir con cargos públicos y militantes de la formación naranja de toda la provincia, así como con el Comité Provincial de Cs en la provincia de Zamora; ha señalado que “esta dependencia de los partidos viejos nos ha perjudicado y abandonado como puede verse en materia de conectividad, infraestructuras y que a la larga ha supuesto la salida de los jóvenes de estas zonas”.

La coordinadora autonómica ha denunciado esta actitud y ha asegurado que su partido tiene como principal objetivo acabar con esta relación. “Ciudadanos está comprometido a que se acaben estas deudas con los nacionalismos y comencemos a recuperar el equilibrio entre los territorios y que cualquier persona, esté donde esté, tenga las mismas oportunidades”.

“Le pedimos a Sánchez que se ponga en marcha: que no sólo hable de despoblación y que ponga medidas para revertirla”, ha subrayado, para acto seguido afear el olvido institucional a esta provincia. Un ejemplo es el campamento de Monte La Reina, que podría hacer que 5.000 familias vinieran a Zamora. Sin embargo, Sánchez y sus socios “no hacen más que engañarnos. Tienen unos votos cautivos de los nacionalistas y eso perjudica al resto”.

“En Ciudadanos pelearemos para eliminar esta dependencia, pelearemos para que esto no suceda y podamos ser una Comunidad Autónoma fuerte en el conjunto de España”, ha remachado.

Para conseguirlo, la formación naranja ha propuesto una batería de medidas como una reducción y bonificación del IRPF hasta el 60%, el apoyo a los jóvenes y mujeres con una tarifa plana si se sitúan en zonas despobladas o menores de 20.000, así como eliminar los impuestos de transmisiones agrarias “que tanto daño hacen”. Iniciativas que se suman a la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Castilla y León, “lo que también ayuda al emprendimiento en el ámbito rural”.

La política liberal, acompañada por la coordinadora provincial de Cs y procuradora por Zamora, María Teresa Gago, y el secretario provincial de Acción Institucional y presidente de la Diputación Provincial, Francisco Requejo, ha dedicado sus primeras palabras a condenar el asesinato de un joven gallego.

“Condenamos todo tipo de violencia, condenamos la homofobia como en el caso de Samuel [Luiz] y les queremos trasladar nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Es una cosa muy dura y entendemos su tristeza”, ha aseverado.

Diputación y Ayuntamiento

Gemma Villarroel también ha valorado la labor que llevan a cabo tanto en el Ayuntamiento zamorano como en la Diputación provincial. Respecto a la institución provincial, la coordinadora ha destacado la apuesta por la ‘silver economy’ para convertir el envejecimiento “en una fortaleza y una oportunidad”. En su opinión, Moncloa debe apoyar este proyecto, “como ya lo está haciendo la Junta de Castilla y León, y posicionar a Zamora como referente de la economía de mayores tanto a nivel nacional como europeo”.

En el Consistorio, ha destacado la oposición constructiva encabezada por Cruz Lucas que han apoyado “las ayudasal tejido empresarial local, demostrando unidad y altura de miras”. No obstante, ha criticado la actitud del primer edil, Francisco Guarido (IU), por aplicar “el rodillo” en el Ayuntamiento. “Ninguna mayoría absoluta es sana y no se pueden perder cosas positivas para los zamoranos por culpa de no contar con la oposición”.