Todos los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (7-8 octubre 2023)
Suerte dispar para los equipos zamoranos que compiten en las principales categorías.
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Actualizado 10:44
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
ORENSE C.F 0 ZAMORA C.F. 3
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
REAL ÁVILA 3 C.D. VILLARALBO 0
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BENAVENTE 5 C.D. BOVEDANA 0
ZAMORA C.F”B” 6 C.D. BEJAR 0
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
ZAMORA C.F. 4 C.D. NAVEGA 1
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BETIS C.F. 6 C.D.LA AMISTAD 2000 0
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
C.D. QUINTANAR 3 U.D. SAN LORENZO1
C.D. CALASANZ DE SORIA 3 ZAMORA C.F. 3
U.D. TORESANA 0 C.D. SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID 8
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
C.D. BOVEDANA 2 U.D. LLANERA 2
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 6 C.D. NAVEGA 0
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE 2 RACING DE MIERES1
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
VALLADOLID SPORT SALA 3 C.D.INTERSALA ZAMORA 6
RIVER ZAMORA F.S.1 C.D. TIERNO GALVÁN 4
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
RIVER ZAMORA F.S.1 A.D. ALCORCÓN B 1
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
C.D. AVILASALA 6 C.F.S. CIUDAD DE TORO 6
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA GRUPO OESTE
C.B. ZAMORA 71 C.D. LA RODA 62
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
CLARET 51 C.D. ZAMARAT 85
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
C.D. ZAMARAT 79 GIJÓN BASKET 75
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
VALINOX NOVÁS 28 B.M. ZAMORA 23
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