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Todos los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (7-8 octubre 2023)

Suerte dispar para los equipos zamoranos que compiten en las principales categorías.

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Redactor en COPE Zamora

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 10:44

FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

ORENSE C.F 0 ZAMORA C.F. 3


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

REAL ÁVILA 3 C.D. VILLARALBO 0


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

C.D. BENAVENTE 5 C.D. BOVEDANA 0

ZAMORA C.F”B” 6 C.D. BEJAR 0


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

ZAMORA C.F. 4 C.D. NAVEGA 1

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BETIS C.F. 6 C.D.LA AMISTAD 2000 0


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

C.D. QUINTANAR 3 U.D. SAN LORENZO1

C.D. CALASANZ DE SORIA 3 ZAMORA C.F. 3

U.D. TORESANA 0 C.D. SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID 8


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

C.D. BOVEDANA 2 U.D. LLANERA 2


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 6 C.D. NAVEGA 0


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE 2 RACING DE MIERES1


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

VALLADOLID SPORT SALA 3 C.D.INTERSALA ZAMORA 6

RIVER ZAMORA F.S.1 C.D. TIERNO GALVÁN 4


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1

RIVER ZAMORA F.S.1 A.D. ALCORCÓN B 1


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

C.D. AVILASALA 6 C.F.S. CIUDAD DE TORO 6


BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA GRUPO OESTE

C.B. ZAMORA 71 C.D. LA RODA 62


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

CLARET 51 C.D. ZAMARAT 85


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B

C.D. ZAMARAT 79 GIJÓN BASKET 75


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

VALINOX NOVÁS 28 B.M. ZAMORA 23


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