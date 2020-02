Una imagen del Cristo del Espíritu Santo tas la procesión del viernes de dolores captada por la cámara de Sandra Turrado, es el motivo que ilustra el cartel anunciador de la Semana Santa de la Asociación Tertulia del Cofrade, que ha sido presentado hoy en el Ayuntamiento por la concejala de Cultura, Mª Eugenia Cabezas, junto con el presidente de la Asociación Tertulia del Cofrade, José Marcos, la presidenta de la Junta Pro Semana Santa, Isabel García Prieto, el presidente de la Cofradía del Espíritu Santo, José Antonio Haedo, el secretario de la Fundación Caja Rural, Feliciano Ferrero, y la autora del cartel, arropados por otros miembros de la Cofradía y de la Asociación Tertulia del Cofrade.

La imagen recoge el momento en el que la figura del Cristo ha entrado en la iglesia del Espíritu Santo después de la procesión y cuando la autora se encontraba sola dentro del templo frente a la imagen del Crucificado y tan solo con las velas del paso por medio. "Fue uno de esos momentos que te ponen los pelos de punta al tener de frente al Cristo del Espíritu Santo -relató la joven fotógrafa-, y con la luz que había en ese momento se me ocurrió hacer la fotografía que guardé simplemente de recuerdo. Pero después se me ocurrió presentarla a la Tertulia junto con otras dos fotos, esperando que fuera seleccionada alguna de las otras. Para mi sorpresa fue elegida la del Espíritu Santo, pero me causó una gran alegría porque esa imagen del Cristo y las velas por delante representa una parte importante de nuestra Semana Santa. Lo fundamental es que un cartel nos diga algo representativo de lo que se anuncia, y en este caso quién es el protagonista de la Semana Santa".

Un cartel muy representativo de la Semana Santa de Zamora que, en palabras de la concejal de Cultura, resalta su austeridad, la luz y la imagen del Crucificado y que su autora ha sabido plasmar perfectamente. Por su parte el presidente de la Tertulia del Cofrade ratificó su apuesta por el cartel tradicional y basado en la expresión fotográfica, frente a otro tipo de composiciones. Se han editado un total de 3.000 ejemplares que podrán adquirirse a partir de hoy en las oficinas de Turismo, en Caja Rural, en la Alhóndiga y en el Museo de Semana Santa.

Tanto la presidenta de la Junta Pro Semana Santa, como el presidente de la Cofradía y el secretario de la Fundación Caja Rural realizaron un reconocimiento de la labor que desarrolla la Tertulia del Cofrade en la difusión de Zamora y de su Semana Santa; al tiempo que el presidente de la Tertulia les devolvió el agradecimiento, que hizo extensivo Caja Rural, a gráficas Esfera y al propio Ayuntamiento como institución, donde es ya tradición que se presente el cartel junto al inicio de la Cuaresma, lo que marca la cuenta atrás para la Semana Santa.