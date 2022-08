El obispo decreta el cese del consejo rector de la Cofradía de Caballeros Cubicularios

La Real, Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano es una Corporación Nobiliaria, que tiene su origen en el S. XIII, lo que la convierte en una de las más antiguas de Europa. Tiene su sede, en la Iglesia Arciprestal de San Pedro y San Ildefonso, de Zamora. Según sus Constituciones, esta Corporación, tiene como finalidad la Custodia de los Santos Restos de sus Santos Patronos San Ildefonso (a su vez patrono de la Ciudad de Zamora) y San Atilano (patrono de la Diócesis de Zamora). Así como fomentar la devoción y exaltación de ambos Santos.





Teniendo en cuenta que las asociaciones de fieles constituyen una preciosa realidad eclesial desde tiempos inmemoriales, canalizando en gran medida la devoción, la catequesis o la caridad del Santo Pueblo de Dios, el obispo de Zamora ha considerado que es conveniente esta intervención para preservar la esencia de la cofradía, a tenor de la legislación universal contenida en el Código de Derecho Canónico vigente, así como de la legislación particular, contenida en el estatuto marco para las cofradías de esta Diócesis.





Enumeración de los hechos





Siendo que la Cofradía tiene unas Constituciones vigentes desde el 25 de marzo de 1967, seguidas de unas modificaciones del año 1970, el Ilmo. Sr. Vicario General de la Diócesis, con fecha 7 de enero de 2022, y como colofón a sucesivas conversaciones con la Cofradía, solicitó a esta que hiciera llegar por escrito a la Vicaría, en la mayor brevedad posible, cómo se encontraba la necesaria reforma de estatutos de la misma.





Por escrito del Presidente de la Cofradía, recibido en el Obispado el día 25 de enero de 2022, se manifestó que se encontraban "inmersos una vez más en la actualización de dichos Estatutos". A esa respuesta el Ilmo. Sr. Vicario General remitió escrito el 10 de febrero de 2022, en el que se instaba a la Cofradía a que en el plazo máximo de seis meses presentaran ante la Vicaría la reforma de los estatutos de la Cofradía, y que, tan pronto como tuvieran ratificados los estatutos por parte de la autoridad competente, convocaran elecciones, a tenor de esos estatutos.





Ante la falta de respuesta de la Cofradía, de nuevo por escrito del Ilmo. Sr Vicario general de 12 de julio de 2022, se le recordó a la Cofradía que el plazo expiraría en fecha de 10 de agosto de 2022 y que, por tanto, era necesario presentar en tiempo y forma canónica los siguientes documentos:





1. Renovación de los estatutos de la Real, muy antigua e ilustre Cofradía de Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano.





2. Copia auténtica del acta de la Asamblea General de la Cofradía en la que se han aprobado dichos estatutos.





Resulta significativo que en su página web la Cofradía manifiesta que las actuales Constituciones de 1967 "están en vigor al encontrarse las nuevas a la espera de su aprobación". Igualmente es un hecho destacable para la vida eclesial de la Cofradía que constan una serie de problemas internos que requieren ante todo de una normativa como la que se reclama.





A la vista de esta situación, el obispo de Zamora decreta el cese del actual Consejo Capitular de la Real, muy antigua e ilustre Cofradía de Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano, y nombra una Comisión gestora que en dirija temporalmente la Cofradía, y que estará compuesta por las siguientes personas:





-Presidente de la Comisión Gestora: D. Sergio Rodríguez López-Ros





-Auditor-ecónomo: D. Carlos Alberto Riego Ramos





-Dª Carmen María Fernández Mayo





-Dª Vega Cortes Pérez





-D. Javier Palmero Barrios





-Consiliario: D. Miguel Ángel Hernández Fuentes





Miembros de la Comisión gestora





Sergi Rodríguez López-Ros nació el 21 de noviembre de 1970 en Barcelona. Se formó en el Colegio Salesiano de Sarriá y se graduó en Comunicación en la Universitat Autónoma de Barcelona. Alcanzó el grado de doctor "cum laude" en la Universitat Ramon Llull.





Ha trabajado en Betevé, la ACN, el Instituto Municipal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona y ha sido director de comunicación del Arzobispado de Barcelona. Posteriormente completó su formación en la London School of Economics and Political Science y el Massachusetts Institute of Technology.





En el Servicio Exterior español ha estado destinado en las embajadas españolas en Italia, San Marino, Albania y Malta, además fue director de dos centros del Instituto Cervantes (coordinador temporal de otro) y vicecónsul de España en Milán. También ha sido coordinador de la Casa para una Ciudad del Conocimiento en el Ayuntamiento de Barcelona.





Paralelamente ha sido consultor de los organismos europeos EACEA, TAIEX y REA, además de miembro de investigaciones del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo. Participó en uno de los informes de viabilidad de la FRA y en los foros de la Santa Sede, el Oficina de Consejeros de Política Europea, el Aspen Institut, COMECE, el Club de Roma y OMAEC (Organización Mundial de los Antiguos Alumnos de Educación Católica).





Ha dictado conferencias y presentado ponencias en universidades de diferentes países, así como en Casa Asia, la Sociedad Dante Alighieri (Roma) o el Foro Universal de las Culturas organizado por la Unesco en 1994.





Fue el artífice de los acuerdos bilaterales del Instituto Cervantes entre España y la Santa Sede, Italia, San Marino y la Soberana Orden de Malta, así como de la apertura de un centro español en Albania. También contribuyó al traslado de España a los Países Bajos del bastón de mando de Guillermo de Orange.





Es también embajador-colaborador de la Fundación Rei Afonso Henriques de cooperación pública España-Portugal y miembro del Consejo Consultivo Internacional de Fomento del Trabajo Nacional (CEOE), la Comisión Permanente de la Red Vives de Universidades, el Consejo Consultivo de la Fundación Pere Closa y el Comitè Científico de la revista pública Mediterráneo, realizando conferencias en diversas universidades.





Ha participado en algunas investigaciones, tanto en instituciones públicas como privadas de toda Europa, en particular sobre diálogo intercultural, como el Consejo del Audiovisual de Cataluña y ha formado parte del GRIC (Groupe de Recherche Islamo-Chretien, con sede en París). En este sentido, ha participado en el diseño de políticas de inclusión en la Unión Europea y en la implicación de las minorías en las sociedades mayoritarias europeas.





Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y académico extranjero de la Accademia delle Scienze di Bologna. Es autor de diversas obras de ensayo, análisis e historia. Escribe regularmente artículos sobre geopolítica, geoeconomía y geotecnología en el periódico La Vanguardia, tercer periódico más vendido en España y líder de la prensa digital española, y en el digital The Diplomat.





En paralelo a su actividad académica y profesional está comprometido desde 1994 con la mejora de las condiciones de vida de la población gitana en Europa, siendo distinguido con la Orden Civil de la Solidaridad Social. Puntualmente ha colaborado también con la Fundación Secretariado Gitano, Oxfam Intermón, Amnistía Internacional y Greenpeace. También ha sido secretario del Consejo General del Arzobispado de Barcelona y ha colaborado con el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes de la Santa Sede.





Carlos Alberto Riego Ramos es Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca en 1995 y Graduado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas por la UNED en 2017. Actualmente es Vocal de Área Tributaria del Tribunal Económico[1]Administrativo Regional de Castilla y León de Febrero de 2009 a la actualidad.





Carmen María Fernández Mayo es administrativo en la empresa Arcema Soluciones de madera S.L.





Vega Cortés Pérez es grado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Tiene un Postgrado en Compliance por la Universidad CEU San Pablo (2019 –2020) y es Máster Oficial en Análisis Económico del Derecho y de las Políticas Públicas. Actualmente es funcionaria y cursa el Doctorado “Estado de Derecho y Gobernanza Global” en la Universidad de Salamanca. Javier Palmero Barrios es Licenciado en derecho desde 2001, letrado del Tribunal de La Rota desde 2.003 y abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.





Miguel Ángel Hernández Álvarez es Doctor por la Universidad de Salamanca (2016), Licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca y Licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontifica de Salamanca. Es sacerdote de la diócesis de Zamora y en la actualidad, entre otras tareas, desempeña su labor como Delegado Episcopal de Patrimonio.