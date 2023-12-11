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Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (9-10 diciembre 2023)

Resultados dispares para los equipos zamoranos.

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Redactor en COPE Zamora

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FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

ZAMORA C.F. 0 CLUB MARINO DE LUANCO 0


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII (Descanso en la competición)


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

C.D. BENAVENTE 2 VEGUELLINA C.F. 2

BETIS C.F. 8 C.D.BOVEDANA 0

ZAMORA C.F. “B” 1 LA CISTÉRNIGA C.F. 1


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

ZAMORA C.F. 3U.D. SANTA MARTA DE TORMES “B” 0

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UNIONISTAS DE SALAMANCA “B” 1 C.D. LA AMISTAD 2000 1


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

U.D. SAN LORENZO 4 C.D. HERGAR 1

REAL ÁVILA 12 U.D. TORESANA 1

SALAMANCA C.F. 2 ZAMORA C.F. 0


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

C.D. BOVEDANA 4 REAL SPORTING DE GIJÓN”B” 2


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

REAL VALLADOLID SIMANCAS 0 C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 2 S.D.XOVE F.S 3


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9 (Descanso en la competición)


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1

RIVER ZAMORA F.S.1 C.D.SEGOSALA 3


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (Descanso en la competición)


BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA GRUPO OESTE

C.B. ALBACETE 55 C.B. ZAMORA 77


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

C.D. ZAMARAT 77 CAB ESTEPONA 68


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B

C.D. ZAMARAT 71 C.B. CHANTADA 96


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

B.M. IBIZA 30 B.M. ZAMORA 23


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