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Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (16-17 marzo 2024)

Tercera semana consecutiva del Zamora sin ganar

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Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09:56

FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

ZAMORA C.F. 1 RACING CLUB VILLALBÉS 1


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO 0 C.D. ALMAZÁN 0


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

Gª MEDINENSE 3 ZAMORA C.F. “B” 1

SALAMANCA U.D.S. “B” 0 C.D. BENAVENTE 0

C.D. BOVEDANA 1 C.D. RIBERT 5


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

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ZAMORA C.F. 4 S.D. PONFERRADINA “B” 1

C.D. LAGUNA 5 C.D.LA AMISTAD 2000 1


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

ZAMORA C.F.2 C.D. BURGALÉS 1

U.D. SAN LORENZO 0 REAL ÁVILA C.F. 7

C.D. HERGAR 5 U.D. TORESANA 2


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO1

C.D. BOVEDANA 0 C.D. LUGO 0


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Descansa)


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 3 STELLAE F.S 5


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D. EL ESPINAR ARLEQUÍN 4 C.D.INTERSALA ZAMORA 8

RIVER ZAMORA F.S. 3 F.S. CUELLARAR 4


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1

RIVER ZAMORA F.S. 1 ORENSE ONTIME 7


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

RACING CUELLAR 5 CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 2


BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA GRUPO OESTE

C.D. ALGECIRAS 78 C.B. ZAMORA 83


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

C.D. ZAMARAT 68 VEGA LAGUNERA DE TENERIFE 65


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B

C.D. ZAMARAT 75 C.B.TORMES 91


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO (Descanso en la competición)

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