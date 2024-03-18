Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (16-17 marzo 2024)
Tercera semana consecutiva del Zamora sin ganar
Zamora
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 09:56
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
ZAMORA C.F. 1 RACING CLUB VILLALBÉS 1
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO 0 C.D. ALMAZÁN 0
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
Gª MEDINENSE 3 ZAMORA C.F. “B” 1
SALAMANCA U.D.S. “B” 0 C.D. BENAVENTE 0
C.D. BOVEDANA 1 C.D. RIBERT 5
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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ZAMORA C.F. 4 S.D. PONFERRADINA “B” 1
C.D. LAGUNA 5 C.D.LA AMISTAD 2000 1
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
ZAMORA C.F.2 C.D. BURGALÉS 1
U.D. SAN LORENZO 0 REAL ÁVILA C.F. 7
C.D. HERGAR 5 U.D. TORESANA 2
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO1
C.D. BOVEDANA 0 C.D. LUGO 0
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Descansa)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 3 STELLAE F.S 5
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D. EL ESPINAR ARLEQUÍN 4 C.D.INTERSALA ZAMORA 8
RIVER ZAMORA F.S. 3 F.S. CUELLARAR 4
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
RIVER ZAMORA F.S. 1 ORENSE ONTIME 7
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
RACING CUELLAR 5 CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 2
BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA GRUPO OESTE
C.D. ALGECIRAS 78 C.B. ZAMORA 83
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
C.D. ZAMARAT 68 VEGA LAGUNERA DE TENERIFE 65
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
C.D. ZAMARAT 75 C.B.TORMES 91
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO (Descanso en la competición)
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