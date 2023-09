Los expedientes de autoconsumo predominan dentro de las energías renovables en Zamora

La delegada territorial de la Junta en Zamora, Leticia Garcia, ha presidido la Comisión Territorial de Coordinación con el fin de analizar y estudiar la gestión de los distintos departamentos de la administración regional en la provincia de Zamora de cara a mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Uno de los temas centrales ha sido el ahorro energético y la implantación de las energías renovables en la provincia

“La Junta de Castilla y León tiene entre sus objetivos prioritarios de política energética fomentar el aprovechamiento de las energías renovables, entre las que la eólica es la que mayor desarrollo ha experimentado en las últimas décadas y la fotovoltaica es la que más se ha incrementado en el último año especialmente expedientes de autoconsumo con un registro medio de 60 solicitudes al mes en el servicio de Industria” según ha manifestado la delegada territorial.

Leticia García ha señalado en primer lugar que “el ahorro de energía es la actuación más inmediata en cualquier familia o institución para reducir el consumo y por tanto para reducir los costes energéticos, así dependencias de la propia Junta de Castilla y León, como residencia Doña Urraca, IES María de Molina, viviendas públicas o en esta propia Delegación se han llevado a cabo mejoras en la eficiencia energética”. No obstante, ha destacado la delegada que “está abierto el plazo de solicitudes del programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas hasta el 30 de diciembre y hasta el 31 también de diciembre de este año tanto empresas como particulares pueden solicitar ayudas de autoconsumo, apoyadas en los Fondos Europeos Next Generation”.

La máxima responsable de la Junta en Zamora ha resaltado que “la tramitación de estos expedientes de energías renovables es garantista por lo que el procedimiento es largo y conforme a la normativa, tanto estatal como europea, y que en ese procedimiento no todos los expedientes llegan a ejecutarse bien porque no cumplan la legislación o el impacto medioambiental así lo determine. La Comunidad de Castilla y León tiene competencias exclusivas en materia de instalaciones de almacenamiento, producción, transporte y distribución de energía siempre y cuando se circunscriban a su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma y sea inferior a 50 MW; por tanto, es muy importante resaltar que la tramitación administrativa es un procedimiento prolijo y largo pero garantista que escucha a todas las partes, cumpliendo los plazos; se trata, en definitiva, de facilitar el uso de estas energías limpias, cuyos emplazamientos atienden a una superior planificación energética, al tiempo que se protege la seguridad de las instalaciones y todos los valores ambientales del territorio” ha concluido Leticia García.

Energía eólica

La provincia de Zamora tiene instalada una potencia de 612 Mw (megavatios), que se producen con 515 aerogeneradores. La última instalación que entró en funcionamiento, en el año 2019, fue la de ampliación de El Hierro, en la comarca de Alba.

Actualmente, se encuentran en distintos grados de tramitación otros 16 parques eólicos, que suman otros 630 Mw sin saber cuántos de ellos finalizarán favorablemente su tramitación.

Energía solar

La energía solar fotovoltaica ha sido la última en alcanzar la madurez tecnológica necesaria para producir cantidades significativas de energía, y es la que en estos momentos está implantándose a un mayor ritmo. Hasta diciembre de 2022 había en la provincia 997 instalaciones solares, que sumaban una potencia de 253 Mw. Actualmente hay otras 22 en tramitación, con una potencia prevista de 914 Mw.

Autoconsumo

En el año 2022 se han instalado en la provincia 6 Mw de potencia en 430 instalaciones de autoconsumo. La tramitación de expedientes de autoconsumo tan elevado (en torno a 60 expedientes nuevos cada mes) ha dado lugar a una acumulación de trabajo en el servicio territorial de Industria, Comercio y Economía, que se ocupa de esta tarea, por lo que ha sido preciso reforzar con más personal esta sección, que supondrá un incremento muy notable en la resolución de estos con el fin de reducir en los próximos meses los plazos de espera.

Finalmente, hay que señalar que se ha realizado un análisis de los diferentes servicios incidiendo en la coordinación de éstos en aras a agilizar la tramitación y evitar los puntos de demora que se producen en ocasiones con el aumento de expedientes presentados, como es el caso de los de autoconsumo de energía fotovoltaica que se está solventando el aumento de plantilla.

