Los árbitros de fútbol de Zamora 'cuelgan' el silbato: huelga tras la agresión a un compañero

El pasado sábado 16 de marzo, durante el partido juvenil provincial entre el C.D. Benavente y el Zamora “B” en el Alonso Pimentel, un árbitro era brutalmente agredido por jugadores del C.D. Benavente. Así lo refleja el acta del encuentro y la denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil por este colegiado, de apenas 16 años, que aportaba también un parte médico en el que los galenos le diagnosticaban un traumatismo craneoencefálico.

Tras eso, el comité sancionaba esta semana con un año a uno de los jugadores que agredió al colegiado, y con tres meses a otros de los futbolistas.

Ante estos hechos, el colectivo arbitral emitía un comunicado en las últimas horas en el que explicaba: “Nos parece lamentable que no se haya hecho un comunicado por parte de la delegación provincial de Zamora en apoyo al compañero afectado y en condena de la violencia sucedida en el encuentro mencionado”.

Ante la resolución de las sanciones publicadas tanto a los jugadores implicados como al club al que pertenecen, el colectivo arbitral expone: “Nos parecen unas sanciones ridículas, irrisorias y que nos dejan en una posición de total indefensión, resultando muy “barato” agredir a un árbitro. Destacando además que el C.D Benavente no solo no ha condenado la agresión y no ha tomado medidas correctoras, sino que ha negado, acusado y señalado al compañero mientras éste ha tenido que acudir al hospital debido a las lesiones sufridas”.

Además, añaden: “A día de hoy, sigue sin haber un comunicado oficial en el que quede claro que los agresores que eran además de jugadores, árbitros, en la figura de árbitro colaborador, no vayan a volver a vestir una camiseta de árbitro en un campo de fútbol”.

Por todo ello, aseguran verse en la obligación de defenderse ellos mismos, “ya que nadie lo hace”. Por eso, tras reunirse como colectivo arbitral “y con la única intención de erradicar la violencia en los campos de fútbol de la provincia tanto hacia nosotros como para cualquier deportista con los que compartimos la misma pasión”, se ven en la obligación de tomar las siguientes decisiones:

-“No vamos a arbitrar ningún partido de categoría provincial correspondiente a la presente jornada que se va a disputar este fin de semana del 22 al 24 de marzo de 2024”.

-“A partir de ahí seguiremos sin arbitrar en todo lo que queda de temporada 2023/2024 al equipo directamente implicado en el suceso ocurrido (c.d benavente “a” de categoría 1ª división provincial juvenil).

“Para finalizar, indicar que estas decisiones, como ya hemos comentado anteriormente, las tomamos con los únicos objetivos, de acabar por fin de una vez por todas con la violencia física y verbal en el deporte hacia cualquier deportista de los que practicamos nuestra pasión todos los fines de semana. Por último, enviar un fuerte abrazo, todo el ánimo, y desear una pronta recuperación a nuestro compañero y amigo afectado”, finaliza el comunicado.

Tras conocerse este comunicado, la delegación ha salido al paso fijando una reunión en la tarde de este viernes, con el objetivo de acercar posturas y que se pueda jugar la jornada fijada para este fin de semana.