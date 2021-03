Las instituciones zamoranas piden a los ciudadanos que no se relajen ante el levantamiento de restricciones

Las instituciones zamoranas han hecho hoy un llamamiento a toda la población recordando que “no conviene relajarse” en una semana que se inicia con el levantamiento de restricciones en hostelería, gimnasios y centros comerciales.

A pesar de la «buena evolución de los datos que son esperanzadores debemos tener presente que el virus no ha desaparecido”, ha declarado la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián. En este sentido, ha señalado que no se nos tienen que olvidar todas las medidas de seguridad para que no caigamos en una cuarta ola que nos amenaza si nos relajamos demasiado. Está en nuestra manos evitarlo”, ha concluido.

Mayores de 80 años y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: los próximos vacunados contra el coronavirus en Zamora

Todos los mayores más de 90 años de la capital de Zamora, en torno a unas mil personas, ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19. Se ha comenzado así a llamar a las personas más de 80 años para darles cita para la vacunación, tal y como ha anunciado la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián.

Respecto a los mayores de 90 años de las zonas rurales, San Damián, ha señalado que se les está vacunando en sus centros de salud y en su domicilio en los casos en los que no pueden trasladarse.

Asimismo, la previsión es que la próxima semana se inicie la vacunación de otro grupo importante: el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

“Se están cumpliendo los plazos y calendarios previstos. Unos plazos que dependen del número de vacunas que nos llegan y no de los sanitarios que las ponen”, ha detallado San Damián en respuesta a las críticas por la lentitud en la vacunación.

Todas las aulas de Zamora, libres de Covid

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, ha anunciado todos los centros escolares de la provincia tienen sus aulas abiertas.

No hay ningún grupo en cuarentena en una semana en la que también se levantan restricciones en distintos sectores, además de anunciarse el levantamiento de las limitaciones al deporte aficionado de exterior y a las actividades culturales. Asimismo, se estudiará la puesta en funcionamiento de las actividades extraescolares.

-Los bares y restaurantes de Zamora han vuelto a abrir el interior de sus establecimientos. Una apertura que llega en una fría jornada en la que los clientes agradecen entrar a tomar un café caliente.

La Junta de Castilla y León permite a partir de este lunes 8 de marzo el consumo dentro del local aunque no se podrá efectuar en barra o de pie y deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, no pudiendo superarse el 33% del aforo.

Las medidas señalan que la ocupación máxima de mesas o agrupaciones de mesas será de un máximo de seis personas. En todo caso, la distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas debe ser de 1,5 metros en terrazas al aire libre, y de dos metros en el interior de los establecimientos. Respecto a las terrazas, se podrán abrir con el 75 % del aforo.