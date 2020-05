Insultan al alcalde de Zamora en el pleno por videollamada: "¡Gilip...!"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha querido denunciar un incidente que vivió en primera persona durante un pleno por videollamada. El líder del Consistorio estaba despidiendo el pleno... cuando, momentos antes de que todos abandonaran ese pleno, escuchaban un sonoro: ¡Qué g....!

Ha sido el propio alcalde el que ha querido adjuntar un texto a través de redes sociales para tratar de indicar su puntualización y valoración al respecto. Una circunstancia que han valorado de forma negativa numerosos usuarios a través de redes sociales, ya que no consideran lícito ni de educación lo ocurrido, más allá de ideologías y posiciones políticas. Guarido es el único alcalde de Izquierda Unida en una capital provincial y ha tratado de quitarle hierro al asunto.

Francisco Guarido ha dejado bien clara su posición al respecto.

Sea como fuere, está claro que las videollamadas juegan malas pasadas. Hasta en reuniones que concentran a un numeroso grupo de personas y que deciden sobre una ciudad, como ha ocurrido en Zamora.

Este es el mensaje que indicó a través de redes sociales el alcalde zamorano, contando lo que sucedió ya casi en el final del pleno: “¡Qué g..... es! Una mujer (que no era concejala porque no parece que abrieran la boca) fue la última que se oyó al final del pleno telemático del Ayuntamiento de Zamora. Supongo que se dirigía a mí, que fui quien despedía el pleno. Es lo que tienen los micrófonos abiertos y los descuidos”.

Además indicaba que no le daba importancia, pues “le podía haber pasado a cualquiera”. Eso no quita el trasfondo de lo ocurrido y el punto al que quería llegar Guarido: “hay que observar que el pleno no es una taberna; o dicho de otra manera, ella puede pensar de mí que soy un gilipollas, no se lo reprocho, pero el comentario se hace fuera de las instituciones y con los compadres. El insulto se coló por descuido y eso se arregla de manera elegante: se da un paso al frente y se dice he sido yo, lo siento no volverá a ocurrir. Una cosa es no escandalizarse por lo ocurrido, y otra es echar tierra y olvidarse. Cuando uno habla (o alguien que está con él) se enciende el marco del cuadro de la imagen. Solo hay que ver que marco encendido. Verde y en botella”, aseguraba Guarido.

La respuesta de los usuarios a la polémica suscitada a raíz de ese pleno en Zamora

Numerosos tuiteros han indicado que es una “falta de respeto” lo sucedido... más allá de posiciones políticas. Estas era una de las muchas reacciones.

Vaya tela de responsable municipal esa impresentable con ese comentario — Amaia Martínez (@amaiamr15) May 13, 2020

Una “anécdota” que nos indica que es muy necesaria la corrección, aún más si cabe... a través de estas videollamadas. Se torna la situación fundamental incluso en la clase política. Es una reflexión que invita a pensar en la atención que debemos prestar en este tipo de comunicación que debemos afrontar en tiempos de coronavirus.

Todo ello en un contexto en el que se está cuestionando la privacidad y el uso de determinados programas para iniciar estas videollamadas. ¿Dónde empieza y acaba nuestra seguridad en Internet?