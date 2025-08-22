COPE
El incendio en Sanabria mejora y Zamora se une en un acto solidario por los afectados

El fuego que azota la comarca se mantiene contenido y estable, permitiendo el regreso de vecinos evacuados, mientras la provincia se une para ayudar con un programa especial solidario en Zamora

Vecinos realojados tras los incendios
Ángel García

Alberto Alonso habla de la actividad solidaria por los incendios

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

2 min lectura

El incendio forestal que desde hace días afecta al parque natural del Lago de Sanabria, las Sierras de Segundera y de Porto trae este viernes buenas noticias. El perímetro del fuego se ha logrado contener y se mantiene estable desde hace dos días, según ha informado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada. Aunque el riesgo no ha desaparecido del todo, la mejora en la situación ha permitido que esta mañana puedan regresar a sus hogares los vecinos de las poblaciones de Murias y Cerdillo, que llevaban desde el pasado lunes desalojados.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ha autorizado el regreso de estas comunidades y la reapertura de la carretera ZA-P-2664, que conecta Trefacio con Murias. Aunque Murias y Cerdillo suman apenas 30 personas censadas, la población que regresa es mayor al sumar veraneantes y descendientes que pasan el verano en la zona. Aún quedan cinco pueblos evacuados, mientras que en el albergue provisional del Centro de Negocios de Benavente permanecen alojadas 113 personas, y otras 23 se encuentran en la residencia de mayores. Durante el fin de semana, se mantendrán las restricciones de acceso al parque para evitar la presencia de curiosos y facilitar la labor de los equipos de emergencia.

A pesar de la mejora, Fernando Prada ha denunciado la lentitud en la activación de los medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, señalando que estas herramientas de extinción tardan en movilizarse, lo que dificulta el trabajo contra el fuego. Prada hizo un llamado para revisar los protocolos y agilizar estos recursos en futuras emergencias, con la esperanza de que esta situación no se repita en próximas ocasiones.

ACTIVIDAD SOLIDARIA

En respuesta a la tragedia que vive la provincia, el programa juvenil Mucho Cuzeo ha organizado un evento solidario titulado “Contigo Zamora”, que se celebrará hoy a las 19:00 horas en La Alhóndiga. El programa ha querido sumarse a la ayuda a las personas afectadas por los incendios, con un evento que incluye actuaciones de artistas como Miguel Álvarez, Miguel y Cacia, Julito Rapado, el mago, y la Escena Escuela de Baile. La entrada tiene un coste simbólico de 3 euros y se recibirán donaciones durante la jornada.

Además de los espectáculos en vivo, el evento contará con entrevistas a afectados que compartirán sus testimonios, sorteos y subasta de material donado por equipos deportivos locales como Zamora CF y Balonmano Zamora. Todo lo recaudado será entregado a la Asociación La Culebra No Se Calla, que continúa colaborando en la ayuda a los damnificados. Desde el programa invitan a quienes no puedan asistir a sumarse con donaciones contactando directamente para aportar su granito de arena.

