El incendio en Sanabria mejora y Zamora se une en un acto solidario por los afectados

El incendio forestal que desde hace días afecta al parque natural del Lago de Sanabria, las Sierras de Segundera y de Porto trae este viernes buenas noticias. El perímetro del fuego se ha logrado contener y se mantiene estable desde hace dos días, según ha informado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada. Aunque el riesgo no ha desaparecido del todo, la mejora en la situación ha permitido que esta mañana puedan regresar a sus hogares los vecinos de las poblaciones de Murias y Cerdillo, que llevaban desde el pasado lunes desalojados.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ha autorizado el regreso de estas comunidades y la reapertura de la carretera ZA-P-2664, que conecta Trefacio con Murias. Aunque Murias y Cerdillo suman apenas 30 personas censadas, la población que regresa es mayor al sumar veraneantes y descendientes que pasan el verano en la zona. Aún quedan cinco pueblos evacuados, mientras que en el albergue provisional del Centro de Negocios de Benavente permanecen alojadas 113 personas, y otras 23 se encuentran en la residencia de mayores. Durante el fin de semana, se mantendrán las restricciones de acceso al parque para evitar la presencia de curiosos y facilitar la labor de los equipos de emergencia.

A pesar de la mejora, Fernando Prada ha denunciado la lentitud en la activación de los medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, señalando que estas herramientas de extinción tardan en movilizarse, lo que dificulta el trabajo contra el fuego. Prada hizo un llamado para revisar los protocolos y agilizar estos recursos en futuras emergencias, con la esperanza de que esta situación no se repita en próximas ocasiones.

ACTIVIDAD SOLIDARIA

En respuesta a la tragedia que vive la provincia, el programa juvenil Mucho Cuzeo ha organizado un evento solidario titulado “Contigo Zamora”, que se celebrará hoy a las 19:00 horas en La Alhóndiga. El programa ha querido sumarse a la ayuda a las personas afectadas por los incendios, con un evento que incluye actuaciones de artistas como Miguel Álvarez, Miguel y Cacia, Julito Rapado, el mago, y la Escena Escuela de Baile. La entrada tiene un coste simbólico de 3 euros y se recibirán donaciones durante la jornada.

Además de los espectáculos en vivo, el evento contará con entrevistas a afectados que compartirán sus testimonios, sorteos y subasta de material donado por equipos deportivos locales como Zamora CF y Balonmano Zamora. Todo lo recaudado será entregado a la Asociación La Culebra No Se Calla, que continúa colaborando en la ayuda a los damnificados. Desde el programa invitan a quienes no puedan asistir a sumarse con donaciones contactando directamente para aportar su granito de arena.