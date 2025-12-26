Encender la televisión no siempre es fácil: así viven algunos pueblos de Zamora

En pleno año 2025, cerca de 19.000 zamoranos siguen sufriendo problemas para acceder a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Para paliar esta situación, la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León han firmado un convenio de colaboración destinado a mejorar la cobertura en distintas zonas rurales de la provincia. El acuerdo busca garantizar que el acceso a la información y al entretenimiento, servicios básicos en cualquier sociedad moderna, llegue a todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.

INVERSIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS

El convenio contempla una inversión total de 130.000 euros, repartida en dos anualidades: 65.000 euros para 2025 y otros 65.000 euros ya consignados para 2026. La decisión responde a las numerosas quejas de alcaldes de la provincia sobre las dificultades para recibir la señal de televisión en sus municipios. Tras un estudio previo encargado a finales de septiembre por 12.000 euros, se identificaron 13 repetidores cuya mejora permitirá beneficiar a 18.800 personas.

En la primera fase de los trabajos, se actuará prioritariamente en los repetidores de Milles y Peñausende, que incrementarán su potencia para mejorar la cobertura de localidades como Villanueva de las Peras, Santa María de Valverde, La Torre del Valle, Pueblica de Valverde, Cabañas de Sayago, El Cubo de la Tierra del Vino y Mayalde. De forma paralela, se modernizará también el repetidor de Fadón, que da servicio a toda la comarca de Sayago. Las obras de esta fase han sido adjudicadas a la empresa Retevisión por 43.000 euros, con un plazo de ejecución previsto de 12 meses, aunque la empresa ha mostrado su intención de acelerar los trabajos.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y FUTURO DE LA TDT EN ZAMORA

Según el convenio, la Diputación asumirá el coste de las obras, mientras que la Junta se encargará del mantenimiento de los repetidores, garantizando así la continuidad del servicio. En 2026 está prevista la intervención en nuevas zonas, entre ellas Camarzana, Alcañices, Pino, La Bóveda de Toro, Asturianos, Trabazos, Ferreras de Arriba, Espadañedo, Muelas de los Caballeros, Riofrío de Aliste y Pedralba de la Pradería, priorizando los núcleos con más dificultades.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, han destacado la importancia de esta colaboración para reducir la brecha territorial, mejorar los servicios públicos en el medio rural y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los zamoranos, recordando que el acceso a la televisión no es solo ocio, sino un derecho básico de información y conexión con la sociedad.