Ecologistas en Acción-Zamora apoya la concentración contra la implantación de plantas solares renovables

El próximo sábado 12 de junio a las 12:30 h está convocada una concentración en la plaza de Viriato, para protestar ante la avalancha de solicitudes para la implantación de nuevas plantas solares fotovoltaicas y nuevos parques eólicos en la provincia, así como de sus infraestructuras de evacuación, subestaciones eléctricas y líneas de alta tensión.

La falta absoluta de planificación en el despliegue de renovables amenaza seriamente el equilibrio territorial y las actividades económicas como la ganadería extensiva, la apicultura y el turismo rural y de naturaleza que son en gran medida el motor de la provincia.

Los ayuntamientos, ante las falsas promesas de los promotores de cuantiosos ingresos y puestos de trabajo, están actuando con total opacidad, sin consultar con los vecinos, modificando los usos del suelo rústico y procediendo a la desafectación de los bienes comunales, que son bienes de dominio público, para ofrecerlos a los promotores a cambio de uno alquileres míseros.

Las plataformas que bajo el lema “En contra del acoso de las renovables” convocan esta concentración son: PlataformaComunales Libres (Cobreros y sus anejos Terroso, San Martín de Terroso, Santa Colomba, San Miguel de Lomba, Barrio de Lomba, Riego de Lomba y Castro de Sanabria); Plataforma Afectados Solar Ricobayo; Asociación de Vecinos Santa Eulalia (Ricobayo de Alba); Comunales del Pueblo Son. Plataforma en defensa de los terrenos comunales (Manzanal de Arriba); Plataforma Otra Vez No en Sayago; Plataforma en Defensa de la Vega de Toro, Comunidad de Regantes Tierra de Tábara y Viriatos Zamora Asociación.

Votos en contra en la Comisión territorial de Medio Ambiente y Urbanismo

Hay que destacar que, en la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora, celebrada el paso 3 de junio, las declaraciones de impacto ambiental de cuatro plantas solares fotovoltaicas proyectadas en el término municipal de Toro recibieron cuatro votos en contra –entre ellos los de COAG, UGT y del representante de las ONGs medioambientales que es Ecologistas en Acción– y una abstención de CC.OO. Tanto los sindicatos como la ciudadanía están empezando a alzar la voz y manifestar su oposición a lo que, a todas luces, parece ser una nueva burbuja especulativa que puede dejar tras de sí cientos de hectáreas de suelo fértil inutilizables para la agricultura, talas de árboles, pérdida de cientos de hectáreas de pastizales y la destrucción del paisaje y la biodiversidad.

Ecologistas en Acción de Zamora lleva ya tiempo advirtiendo del peligro de la instalación de renovables si no se cuenta con una buena planificación que tenga en cuenta la protección de nuestro patrimonio natural, agrícola y ganadero. Defendemos para nuestra provincia el autoconsumo y la creación de pequeñas comunidades energéticas como alternativa a la implantación de macroproyectos de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas. Por este motivo no solo apoyamos a las plataformas convocantes de la concentración del día 12 de junio, sino que nos sumamos a su protesta y sus reivindicaciones. Renovables sí, pero no así.