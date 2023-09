Doscientos comercios de Zamora se han apuntado ya a la campaña de los bonos solidarios

Los ciudadanos que se encuentren en situación de desempleo podrán solicitar los bonos de comercio solidarios desde hoy, fecha en la que ha dado comienzo la segunda fase de la campaña "Suma y Sigue", en colaboración con AZECO. La iniciativa del Ayuntamiento, destinada a reactivar la economía en Zamora mediante el apoyo a los profesionales autónomos y las pymes que desarrollan su actividad comercial en el municipio de Zamora y a los parados, incrementa la partida en 165.000 euros y pondrá a disposición de los beneficiarios otros 10.000 bonos de 15 euros. La campaña fue presentada esta mañana en la Plaza de Castilla y León por el concejal de Promoción Económica y Protección al Ciudadano, David Gago, y el presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio, Ruperto Prieto.

Los bonos podrán solicitarse hasta el 14 de octubre, aunque se podrán canjear hasta el 21 de ese mismo mes, en la web oficial de la campaña www.sumaysiguezamora.es, aportando los datos que se solicitan a través de un formulario. Cada beneficiario podrá solicitar un máximo de 4 bonos que tendrán una validez de siete días desde su validación, por lo que pasado ese plazo sin haberse gastado caducan y se reintegran a la Bolsa de bonos. No obstante, en el caso de bonos no gastados podrán ser solicitados de nuevo por la misma persona o por otra, con el propósito de que no se pierdan y puedan utilizarse a lo largo de la campaña. Los bonos son de 15 euros y se podrán canjear por compras a partir de 30 euros, lo que en ese caso supone un descuento de hasta el 50%; a razón de un bono para compras de 30 euros o más, dos bonos para compras de 60 euros o más, tres bonos para compras de más de 90 euros, o los cuatro bonos disponibles para compras de más de 120 euros.

Durante su intervención, el concejal del PSOE, recalcó que el objetivo de esta campaña sigue siendo “fidelizar la compra en el comercio local”, una iniciativa que, añadió, es una de las “grandes apuestas” del Ayuntamiento de Zamora, que han ido “emulando otras ciudades”, gracias al “trabajo” también de AZECO y CEOE-Cepyme. El edil socialista dejó claro que la campaña tiene “futuro” como “herramienta clave para apoyar a nuestro comercio tradicional”, con una partida de 165.000 euros para repartir 10.000 bonos. Gago quiso matizar que los bonos solidarios no son “una ayuda para quien hace la compra; es una fidelización para el comerciante” y una apuesta para “mantener el comercio local y sus familias”. “Hay que apostar por lo nuestro”, concluyó.

Por su parte, el presidente de AZECO, Ruperto Prieto, avanzó que ya hay 200 comercios de Zamora apuntados en esta segunda fase de la campaña, por lo que se espera superar los 205 que participaron el año pasado. Para Prieto, lo fundamental es “visibilizar” el comercio de la ciudad, que es un “pilar de la economía local”. “Tenemos que darle una oportunidad al comercio local”, agregó el presidente de AZECO, para quien esta campaña es “clave” para lograr ese objetivo. En opinión de Ruperto Prieto, del éxito de la propuesta dan cuenta las cifras: todos los años los bonos se agotan, durante una campaña que se realiza también en unas “fechas claves” para los comerciantes.