El campo zamorano pide ayuda y saca músculo en una manifestación multitudinaria

El campo zamorano saca músculo. Desde primeras horas de la mañana se está celebrando en Zamora la gran manifestación en defensa del sector primario de nuestra provincia, con los agricultores y ganaderos saliendo a las calles y a las carreteras para dejarse ver y oír. Lo hacen además bajo un lema muy elocuente: mi hambre será tu ruina. Y un argumentario muy claro: no a la agenda 2030, no al pacto verde, no al cierre de granjas ganaderas por la supuesta contaminación, no a la carne artificial, no a la importación de Marruecos y otros países fuera de la Unión Europea sin ningún tipo de control de calidad, no a las reducciones de la PAC, no al cuaderno digital, no a precios de ruina para los productos, no al abusivo precio de piensos, abonos, herbicidas, luz, gasóleo, no a la destrucción de los pantanos.

Durante todo el día, en COPE te venimos hablando de este tema, y en COPE Zamora te estamos concretando todo lo que acontece en nuestra provincia. Ana es una agricultora de la localidad zamorana de Andavías y explica así la situación: “Es inconcebible. Nos están arruinando, los precios cada vez más caros, los fertilizantes... y el problema es lo que viene de fuera. Es una vergüenza. El problema es que las leyes las hacen señores sentados en un sillón que no tienen ni idea de agricultura y ganadería, porque una cosa es lo que estudias en los libros y otra cosa es la práctica”.

Zamora tiene claro el peso que tiene el sector primario y por eso hoy gran parte de la población ha respaldado esta manifestación organizada de manera independiente por los afectados. Decenas de empresas y cooperativas han parado hoy en señal de apoyo a nuestros agricultores y ganaderos. Entre las grandes que paran están por ejemplo Caja Rural o Cobadu. Algunos ayuntamientos de diferentes localidades de Zamora y la propia Diputación Provincial de Zamora también han publicado su apoyo sin fisuras a esta concentración.

En cuanto a las carreteras, las movilizaciones de agricultores y ganaderos vienen afectando desde primera hora de la mañana las principales vías de comunicación. Según datos de la Subdelegación del Gobierno, han sido más de medio millar los tractores que han salido a nuestras carreteras.

Lo más destacado durante la jornada se está produciendo en la A-62 a la altura de Castrillo de la Guareña, en la A-6 a la altura de Castrogonzalo, en la A-11 a la altura de Valcabado, en la A-66 en el entorno de Zamora capital, en las nacionales 525, 630 y 122 o en la CL-527. En todas ellas se han producido cortes intermitentes que han generado importantes retenciones, además de cortes de accesos a Zamora capital.