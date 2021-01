El Ayuntamiento trabaja para la declaración de Zamora como "Paisaje Cultural" de la UNESCO

El Ayuntamiento de Zamora está trabajando en la elaboración del documento para la solicitud del reconocimiento como "Paisaje Cultural" por de la UNESCO. Una solicitud que se ajusta a la actual política sobre el reconocimiento de Patrimonio Mundial, en el que se engloban una amplia variedad de aspectos relevantes, frente al reconocimiento como "Patrimonio de la Humanidad" que es para un solo elemento de carácter monumental, histórico, cultural o geológico.

Según manifestó el alcalde, Francisco Guarido, en la presentación del dossier inicial para la solicitud de dicha declaración, "el Ayuntamiento tiene el camino claro en este momento, que es el de Paisaje Cultural".

Guarido recordó que después del rechazo de las Cortes de Castilla y León en febrero de 2019 de incluir a la capital zamorana en la lista indicativa “Patrimonio de la Humanidad” por falta de posibilidades, los procuradores por Zamora presentaron semanas después una Proposición No de Ley (PNL) “instando a la Junta de Castilla y León a potenciar e impulsar la candidatura de Zamora como ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad, basada fundamentalmente en el Románico, aunque también se mencionaba el Modernismo, la Semana Santa y los Caminos Jacobeos y la Ruta Vía de la Plata, pero desde la propia Junta de Castila y León se plateó la sugerencia de Paisaje Cultural. Por ello el alcalde remarcó que "no decimos no a lo que digan otros grupos políticos, pero tenemos una propuesta diferente, que es la candidatura que el ayuntamiento quiere llevara adelante a través de la propia Junta de Castilla y León, para presentarla a los organismos internacionales".

Por su parte el concejal de Turismo, Christoph Strieder informó que ya en una reunión con Zamora 10 en mayo de 2018, el director general de Patrimonio Cultural de entonces, Enrique Saínz Martín, indicó que los planteamientos como "Paisaje Cultural" eran los que se tenían en cuenta como concepto más amplio por parte de la UNESCO, a la vez que descartó de pleno la posibilidad de que se pudiera seguir por el camino con el planteamiento de las iglesias o bienes materiales en general ya que desde hace años la UNESCO no tiene en cuenta este tipo de candidaturas.

Desde el Ayuntamiento de Zamora se inició entonces la elaboración de un dossier específico para fundamentar la candidatura a la distinción como Paisaje Cultural, que ya se entregó a comienzos de 2020 al nuevo director general, Gumersindo Bueno.

Los paisajes culturales son bienes culturales y representan las obras conjuntas del hombre y la naturaleza, ya sean monumentos, conjuntos o lugares. Ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales. Por ello el proceso de elaborar una propuesta de un proyecto de candidatura que puede entrar en la lista indicativa no es hoy un tema que tenga una solución rápida, según el concejal de Turismo.

Las candidaturas de Paisaje Cultural que incluyen además elementos de patrimonio inmaterial, "exigen por un lado investigación y documentación y por otro lado intervenciones en el territorio que documentan la seriedad y la solidez de la propuesta: intervenciones en paisajes y patrimonio que crean visibilidad de los valores específicos y singulares.

Además la UNESCO exige la participación de la gente en estas candidaturas para documentar el compromiso de los que viven en el territorio de formar parte del proyecto y defenderlo". Por eso, según Strieder, no se trata de un proceso corto, de un año, sino que pude durar varios años, "porque lleva un trabajo de estudio, de investigación y de participación de la gente; y es también un proyecto para el futuro de la ciudad en su conjunto y no solo desde el punto de vista turístico.

Durante el año 2019 se estuvo elaborando bajo la dirección del arquitecto zamorano Marco Antonio Martín Bailón un amplio dossier y un video sobre el tema de Zamora: Paisaje Cultural, como iniciativa municipal que se dedica al trabajo de definir, identificar y caracterizar el paisaje: delimitación y definición del espacio, bienes integrantes, catálogos, planeamiento de aplicación y estado de conservación, es decir, desarrollando los conceptos, estrategias, objetivos, la metodología y la caracterización de Zamora como Paisaje Cultural. Para la elaboración del dossier se contó con Esther Prada, especialista en el paisaje cultural Transfronterizo, además de historiadores, ornitólogos, geólogos, etc. Un dossier con temas como: Zamora: un paisaje excepcional (encrucijada de paisajes); el paisaje en la memoria colectiva; Caracterización de Zamora como paisaje cultural: El Medio Físico, Biodiversidad y Ecología, Historia de la Dominación de un Territorio, La Percepción del Paisaje. El objetivo último del documento es identificar el Valor Universal Excepcional de Zamora como Paisaje Cultural, en los términos que establece la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Pero ya desde el 2015, el Ayuntamiento está trabajando en varios contenidos relacionados con el tema del Paisaje Cultural.