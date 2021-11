La Asociación de Diabéticos de Zamora reclama mayor atención de calidad

La Asociación de Diabéticos de Zamora (ADIZA), un año más, se suma al tema principal elegido por la Federación Internacional de la Diabetes (IDF, según sus siglas en inglés), para celebrar el Día Mundial de la Diabetes (DMD) de 2021, y que se extenderá hasta 2023. Concretamente, el lema elegido ha sido: ACCESO A LA ATENCIÓN DE LA DIABETES.

Y, en este sentido, desde ADIZA se ha redactado un Manifiesto reflejando las prioridades de acceso de las personas con diabetes de España, en relación a la importancia que dan al acceso a diferentes herramientas para el buen control de la diabetes, siendo estas las prioridades: 1. Acceso a los sistemas de monitorización: Sistemas de monitorización continua, sistemas de monitorización flash, acceso para personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, etc. 2. Acceso a programas formativos en diabetes: Educación sobre alimentación, actividad física, nuevas tecnologías, etc. 3. Acceso a medicamentos orales: Novedades en antidiabéticos orales, nuevos medicamentos para enfermedades cardiovasculares o renales, etc. 4. Acceso a atención especializada: Psicología, Podología, Nutrición, etc. 5. Acceso a nuevas alternativas terapéuticas: Nuevas insulinas y medicamentos para el abordaje global de complicaciones, etc. Mejores condiciones sanitarias en la consecución de una mejor y mayor protección de la calidad de vida de las personas con diabetes, junto al resto de agentes sanitarios.





ESPAÑA PODRÍA AHORRAR CERCA DE 900 MILLONES SI SE INVIRTIERA EN EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE LA DIABETES





Un paciente con un buen control de la patología supone 883 euros anuales de gasto al sistema, mientras que el que no lo está puede llegar a los 2.132 euros anuales. En España, son cerca de 6.000.000 los que conviven con esta patología, convirtiéndonos en el quinto país de Europa con más personas con diabetes tipo 2, tan sólo por detrás de Alemania, Rusia, Turquía e Italia.





Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes 2021, en nuestra Provincia, se llevará a cabo el alumbrado de los siguientes edificios Emblemáticos y representativos de la Provincia de Zamora: ? Fachada del Excmo. Ayuntamiento de Zamora. ? Fachada de Excmo. Ayuntamiento de Toro. ? Fachada del Excmo. Ayuntamiento de Fermoselle. ? Fachada del Excmo. Ayuntamiento de Puebla de Sanabria. ? Castillo de Puebla de Sanabria. ? Torre del Campanario de la Iglesia de Puebla de Sanabria. ? Puente de San Francisco, sobre el Rio Tera, de Puebla de Sanabria