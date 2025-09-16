Así fue el milagroso rescate de un ciervo atrapado en el canal de Pumarejo (Zamora)

Lo que pudo haber sido una tragedia para la fauna local terminó en una historia con final feliz. Un ciervo fue rescatado en las últimas horas del canal de Pumarejo en la provincia de Zamora gracias a la acción coordinada de los bomberos del Parque de Rionegro, integrados dentro del Consorcio Provincial de Bomberos, y agentes del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil.

El suceso ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras observar al animal atrapado en las frías aguas del canal, visiblemente agotado e incapaz de salir por sus propios medios. En cuestión de minutos, los efectivos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora llegaron al lugar junto con el equipo del SEPRONA para tratar de salvar al animal.

La intervención no estuvo exenta de dificultades, ya que el terreno resbaladizo y la profundidad del canal complicaban el rescate. Sin embargo, la preparación y compromiso de los profesionales permitió salvar al ciervo sin que sufriera heridas. Tras ser examinado, el animal fue liberado en una zona segura de monte cercano.

Este acto ha sido recibido con gran reconocimiento por parte de los vecinos, que ha elogiado la labor incansable de los bomberos y de los cuerpos de protección de la naturaleza a través de diferentes mensajes difundidos en las redes sociales. "No solo protegen a las personas, también velan por nuestros animales y el entorno natural", comenta uno de los vecinos de la zona.

Este rescate vuelve a poner en valor la entrega diaria de los servicios de emergencia en la provincia de Zamora, quienes actúan con eficacia y humanidad tanto en incendios como en situaciones que afectan a la biodiversidad, en este caso con el rescate de este ciervo en el canal de Pumarejo.