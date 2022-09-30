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    La agenda polideportiva del fin de semana (1 y 2 de octubre)

    Las principales citas del fin de semana en el mundo del deporte zamorano.

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    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09:33

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1


    ZAMORA C.F-S.D. COMPOSTELA (Domingo 17.30 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B


    C.D.VILLARALBO -C.D.LAGUNA (Domingo 17.00 horas)


    C.D. LA PEDRAJA- C.D. BENAVENTE (Domingo 16.45 horas)


    BETIS C.F.-ZAMORA C.F.”B” (Domingo 12.00 horas)


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    FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III


    ZAMORA C.F.-S.D. PONFERRADINA (Sábado 17.00 horas)


    FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B


    C.D. SAN JOSÉ OBRERO -S.D. PONFERRADINA”B”(Sábado 16.00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


    U.D.SAN LORENZO-C.D. JUV. DEL CIRCULO CATOLICO (Sábado 16.00 horas)


    ZAMORA C.F.-C.D. CALASANZ DE SORIA (Domingo 12.30 horas)


    C.D. LA SALLE-U.D.TORESANA (Sábado 12.30 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    RACING CLUB BENAVENTE -C.D.MIRANDÉS PROMESAS (Sábado 16.00 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI


    C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO-C.D.SAN PIO X (Sábado 18,15 horas)


    PONFERRADINA – UD BOVEDANA (Domingo 12.00 horas)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN


    C.D.E.EL VALLE-ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL (Sábado 18.00 horas)


    II TROFEO CIUDAD DE ZAMORA DE FÚTBOL SALA


    INTERSALA ZAMORA-RIVER ZAMORA F.S. (Sábado 19.15 horas)


    BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE


    IRAURGI-CLUB DEPORTIVO ZAMARAT (Sábado 17.00 horas)


    BALONMANO MASCULINO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A


    BALONMANO ALCOBENDAS-BALONMANO ZAMORA (Sábado 18.30 horas)


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