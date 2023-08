El 89,5% de los ayuntamientos de Zamora han rendido la cuenta del ejercicio 2021

El 89,5% de los ayuntamientos de la provincia de Zamora, 222 de un total de 248, han cumplido hasta la fecha con la obligación de rendir las cuentas del ejercicio 2021 ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León, el órgano de control que realiza la fiscalización externa de las entidades locales del ámbito territorial de la Comunidad, así como de las entidades del sector público que lo integran.

Zamora ocupa el segundo puesto del ranking provincial en cuanto a la rendición de los municipios. Con relación a las entidades locales menores de esta provincia, han rendido las cuentas en la actualidad 11 de las 14 existentes, el 78,6%, el cuarto puesto en el ámbito provincial. Las pedanías tienen una presencia significativa en 3 provincias: León, donde se concentran más de la mitad de las existentes en la Comunidad (55,5%) y, en menor medida, en Burgos (29,2%) y Palencia (10,1%), mientras que en el resto de las provincias son minoritarias (5,2% restante).

El sector público de la provincia de Zamora está integrado por 248 municipios, la diputación, 24 mancomunidades y otras entidades y 14 entidades locales menores, un total de 287 entidades (6% sobre el total): 4.748. A mayores, la provincia cuenta con 17 entidades dependientes y adscritas: 1 organismo autónomo, 4 sociedades mercantiles, 7 consorcios y 5 fundaciones.

A nivel general, el 87,3% de los ayuntamientos de Castilla y León, 1.963 de los 2.248 totales, han rendido hasta la fecha la cuenta correspondiente al ejercicio 2021, en una horquilla que oscila entre el 81,3% de la provincia de Segovia y el 92% de la de Salamanca. La Comunidad continúa presentando valores superiores a la media nacional (65%) si se comparan los niveles de rendición de los ayuntamientos por comunidades autónomas, aunque sigue a distancia de los mejores resultados. En este sentido, la adopción de medidas ya implementadas por algunas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de esta obligación, contribuye a incrementar la rendición, tal como ha recomendado el Consejo de Cuentas en sus informes reiteradamente.

El Consejo de Cuentas ha aprobado y entregado al Parlamento autonómico el informe anual sobre las cuentas del sector público local en 2021, que verifica el cumplimiento por parte de las entidades locales de la obligación de rendir la cuenta general y comprobar que se ajusta a la normativa respecto a forma y contenido, así como su coherencia interna, entre otras cuestiones.

Sin perjuicio del grado actual de rendición, el informe está referido a los datos dentro del plazo tope legalmente establecido para que las entidades locales aporten sus cuentas (31 de octubre de 2022). El sector público de la Comunidad está integrado por 4.748 entidades locales (2.248 ayuntamientos, 9 diputaciones, 1 Consejo Comarcal, 276 mancomunidades y otras entidades asociativas y 2.214 entidades locales menores), además de 178 entes dependientes y adscritas a las entidades locales, y al cierre del citado plazo 2.764 entidades locales habían rendido la cuenta general de 2021, el 58,2% del total. Con relación a 2020 se produjo una mejora de 0,3 puntos porcentuales.

Por tipo de entidad, los mejores niveles de rendición en plazo legal correspondieron a los ayuntamientos (69,5%), si bien registraron una disminución interanual de 0,3 puntos. A continuación, las diputaciones, con un 66,7%, pasando de 7 a 6 las que cumplieron con esta obligación. El nivel de rendición de las mancomunidades alcanzó el 51,4%, mejorando 2 puntos y las entidades locales menores (47,6%) también incrementaron su índice en 0,7 puntos.

Las entidades locales que no rindieron cuentas en el plazo legal, un total de 1.984, se desglosan en 686 ayuntamientos (entre ellos, dos con población superior a 50.000 habitantes, Segovia y Ponferrada); 3 diputaciones (Ávila, Salamanca y Zamora); el Consejo Comarcal de El Bierzo, 134 mancomunidades y 1.160 entidades locales menores.

Los ayuntamientos entre 20.000 y 50.000 habitantes que no aportaron sus estados contables en plazo fueron los de Aranda de Duero y Medina del Campo; los de entre 5.000 y 19.999 que tampoco cumplieron fueron los de Arenas de San Pedro, Candeleda, Briviesca, Medina de Pomar, Astorga, Bembibre, Villaquilambre, Villares de la Reina y Tordesillas.

Los niveles de rendición en plazo de los ayuntamientos por provincias reflejan, en la comparativa 2020-2021 incrementos en 4 de las 9, siendo el más significativo el registrado en Valladolid, con 12 puntos, pasando del 60,9% al 72,9%. Destacando también los incrementos registrados en las provincias de Segovia, Ávila y Soria (7,7; 2,8 y 1,6 puntos, respectivamente).

En referencia a los incumplimientos, en el periodo 2016-2021 un 14,2% de las 4.748 entidades no había rendido las cuentas de tres o más ejercicios. Este índice de incumplimiento afecta a 187 ayuntamientos, es decir, un 8,3%, que, sin embargo, no representan índices significativos en cuanto a la población afectada. En el estadio más elevado de incumplimiento se sitúan 18 ayuntamientos de la Comunidad que no rindieron sus cuentas en 10 u 11 ejercicios del periodo 2011-2021.