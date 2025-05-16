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La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (17-18 mayo 2025)

Tres fases de ascenso clave para CD Zamarat, Balonmano Zamora y Atlético Benavente

Roni, jugador del Zamora CF, en un acción ante el Real Unión

ZCF

Roni, jugador del Zamora CF, en un acción ante el Real Unión

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

1 min lectura

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1

C.D. LUGO-ZAMORA C.F. ( Sábado 19.00 horas )

FÚTBOL SALA PRIMERA ELIMINATORIA PLAY OFF DE ASCENSO A LA SEGUNDA DIVISIÓN ( VTA )

CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. -GRUPO FORMA -T VILALBA F.S (Domingo 13.30 horas)

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D. TIERRA CASTELLANA CIUDAD DE AREVALO-RIVER ZAMORA F.S. (Sábado 18.00 horas)

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA (GRUPO ÚNICO)

RIVER ZAMORA F.S.-SPORT DEL BERNESGA (Domingo 12:00 horas)

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)

C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO -C.D. EL ESPINAR ARLEQUÍN (Sábado 18.00 horas)

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE FINAL FOUR

SEMIFINAL 1: ESTEPONA-AZUL MARINO (Sábado 17:30 horas)

SEMIFINAL 2: UNICAJA MIJAS-ZAMARAT (Sábado 19.45 horas)

FINAL: Domingo 18 Mayo

VENCEDOR SEMIFINAL 1-VENCEDOR SEMIFINAL 2 (Domingo 17.30 horas)

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA 2ª FASE O FASE FINAL GRUPO III

BALONMANO GALDAR- HANDBOL SAN CUGAT (Viernes 18.00 horas)

CAJA SUR CORDOBA- BALONMANO CAJA RURAL ZAMORA (Viernes 20.00 horas)

BALONMANO CAJA RURAL ZAMORA -BALONMANO GALDAR (Sábado 17.00 horas)

CAJA SUR CORDOBA-HANDBOL SAN CUGAT (Sábado 19.00 horas)

HANDBOL SAN CUGAT-BALONMANO CAJA RURAL ZAMORA (Domingo 10.00 horas)

CAJA SUR CORDOBA- BALONMANO GALDAR (Domingo 12.00 horas)

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