La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (17-18 mayo 2025)
Tres fases de ascenso clave para CD Zamarat, Balonmano Zamora y Atlético Benavente
Zamora - Publicado el
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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
C.D. LUGO-ZAMORA C.F. ( Sábado 19.00 horas )
FÚTBOL SALA PRIMERA ELIMINATORIA PLAY OFF DE ASCENSO A LA SEGUNDA DIVISIÓN ( VTA )
CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. -GRUPO FORMA -T VILALBA F.S (Domingo 13.30 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D. TIERRA CASTELLANA CIUDAD DE AREVALO-RIVER ZAMORA F.S. (Sábado 18.00 horas)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA (GRUPO ÚNICO)
RIVER ZAMORA F.S.-SPORT DEL BERNESGA (Domingo 12:00 horas)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)
C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO -C.D. EL ESPINAR ARLEQUÍN (Sábado 18.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE FINAL FOUR
SEMIFINAL 1: ESTEPONA-AZUL MARINO (Sábado 17:30 horas)
SEMIFINAL 2: UNICAJA MIJAS-ZAMARAT (Sábado 19.45 horas)
FINAL: Domingo 18 Mayo
VENCEDOR SEMIFINAL 1-VENCEDOR SEMIFINAL 2 (Domingo 17.30 horas)
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA 2ª FASE O FASE FINAL GRUPO III
BALONMANO GALDAR- HANDBOL SAN CUGAT (Viernes 18.00 horas)
CAJA SUR CORDOBA- BALONMANO CAJA RURAL ZAMORA (Viernes 20.00 horas)
BALONMANO CAJA RURAL ZAMORA -BALONMANO GALDAR (Sábado 17.00 horas)
CAJA SUR CORDOBA-HANDBOL SAN CUGAT (Sábado 19.00 horas)
HANDBOL SAN CUGAT-BALONMANO CAJA RURAL ZAMORA (Domingo 10.00 horas)
CAJA SUR CORDOBA- BALONMANO GALDAR (Domingo 12.00 horas)