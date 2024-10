Llega a una dentista de Zamora para hacerse un tratamiento y lo que pide la deja indignada: "Con todo el desprecio"

En el mundo de la odontología, cada día trae consigo nuevos retos y experiencias. Sin embargo, hay ocasiones que trascienden lo cotidiano y dejan una huella profunda en los profesionales. Esto es lo que le ocurrió a Paula, una dentista de Zamora, quien vivió un episodio que considera como "el mayor episodio de sinvergonzonería" que ha presenciado en su carrera.

Paula ha estado tratando a un paciente de aproximadamente 55 años que, lamentablemente, ha descuidado por completo su higiene bucal. A lo largo de varias visitas, le ha insistido en la importancia de cepillarse los dientes, pero sus consejos no han tenido efecto. La situación ha llegado a un punto crítico: el paciente está a punto de perder un diente.

En su última consulta, Paula se vio en la necesidad de ofrecerle opciones para reponerlo, presentándole dos presupuestos: uno de 1.500 euros y otro de 800 euros. Lo que siguió a esta presentación de opciones fue lo que dejó a Paula completamente indignada.

Alamy Stock Photo Dentista, PADI, Programa de Asistencia Dental Infantil, Centro de Salud Gros, Hospital Donostia, San Sebastián, Gipuzkoa, País Vasco, España

El paciente regresó días después, decidido, pero no para discutir su tratamiento. Su solicitud fue clara y directa: "Quiero que me quites dinero". Esta frase, que a primera vista puede parecer una simple demanda de descuento, reveló una falta de respeto profunda hacia el trabajo y la dedicación de la dentista.

Llega a una dentista de Zamora

La reacción de la compañera de Paula fue la de recordarle al paciente que ella no tenía autoridad para tomar esa decisión, ya que no era la jefa de la clínica. Pero la respuesta del paciente fue aún más despectiva: "Anda a decírselo a la persona que tiene que tomar las decisiones".

Este comentario, cargado de desprecio, ilustró una actitud que Paula considera inaceptable. "No es solo que pidieras un descuento; es la forma en que lo haces, con esa chulería y desprecio", aclara. Paula enfatiza que en su clínica todos trabajan duro para ofrecer un servicio de calidad.

Cada presupuesto refleja no solo el costo de los materiales y la intervención, sino también la experiencia y el tiempo que los profesionales dedican a sus pacientes. "Cada uno le pone el precio que considera a su trabajo", dice con firmeza. "Si no puedes pagar, puedes buscar en otra parte, pero no puedes juzgar lo que alguien cobra por su trabajo sin entender lo que hay detrás".

Alamy Stock Photo La clínica dental vuelve a abrir al público bajo medidas de higiene y seguridad por la crisis del coronavirus

La falta de educación en la petición del paciente fue otro punto crítico en la reflexión de Paula. Ella cree firmemente que las cosas se piden con respeto. "Si el paciente hubiera llegado y hubiera dicho: ‘¿Hay alguna manera de hacer esto más accesible?’, probablemente hubiéramos encontrado una solución. Pero con esa actitud, simplemente no voy a descontarte ni un solo céntimo".

Lo que pide la deja indignada

Este episodio resalta una problemática más amplia que enfrenta la profesión odontológica. A menudo, los pacientes no comprenden la complejidad del trabajo dental y lo que implica cada tratamiento. La odontología no es solo un conjunto de procedimientos; es un campo que requiere años de estudio y práctica.

Cargando…

Paula señala que esta falta de comprensión se traduce en expectativas poco realistas y en exigencias desmedidas por parte de algunos pacientes. Asimismo, su historia pone de manifiesto cómo la comunicación y el respeto son fundamentales en cualquier relación, especialmente en el ámbito de la salud.