Valladolid suma un segundo brote activo con tres jóvenes contagiados en La Cistérniga

Sanidad declara en Valladolid un segundo brote activo por coronavirus. En esta ocasión de trata de tres jóvenes asintomáticos positivos en COVID-19 en La Cistérniga . Según ha podido saber COPE el origen del contagio podrían ser las reuniones de peñas celebradas el pasado fin de semana en la localidad.

Los festejos programados del 15 al 20 de julio fueron suspendidos por razones de seguridad, si bien no ha sido posible controlar las reuniones en locales privados, posible origen de este brote en el alfoz de Valladolid. Sanidad centra ahora la labor en rastrear los contactos de estos jóvenes para dar por controlado el episodio y aislarlos.

BROTE DE DELICIAS EN REMISIÓN

Es el segundo brote activo en Valladolid que se suma al de Delicias, el más numeroso con 23 contagiados. Un brote que se encuentra en remisión dado que una parte de los 23 contagiados ya puede hacer vida normal, si bien el resto, que se encuentra a la espera de que se negativicen las pruebas, deberá respetar el confinamiento. De momento, la orden judicial expira hoy viernes, pero aún no se sabe si Sanidad prorrogará o no las órdenes de confinamiento, que según apunta la delegación territorial de la Junta en Valladolid se están cumpliendo.

CONTAGIO CONTENIDO, PERO LLAMADA A LA CAUTELA

Valladolid suma una jornada más sin fallecidos por coronavirus, pero con cuatro positivos diagnosticados en las últimas 24 horas, seis por PCR. Un contagio contenido que sin embargo no ha impedido que se produzcan brotes de la enfermedad. En este escenario, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha vuelto a apelar a los más jóvenes a los que ha pedido higiene de manos, distancia física y el uso de la mascarilla. “Uno de puede divertir incluso con estos condicionantes. Cuídense porque estarán cuidando a personas que son más frágiles y que incluso pueden fallecer”, ha apostillado.

AGLOMERACIONES, OCIO NOCTURNO Y PEÑAS

Las masificaciones, el ocio nocturno y las peñas se han convertido en los elementos más sensibles al contagio. Desdela coordinadora de peñas en Valladolid renuncian a cualquier actividad que suponga aglomeraciones y este año festejarán la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de septiembre con la tradicional imposición del pañuelo a la estatua del Conde Ansúrez, un gesto que suele poner punto y final a la lectura del pregón desde el balcón del Ayuntamiento.

LA HOSTELERÍA APELA AL SENTIDO COMÚN

El ocio nocturno preocupa, también las grandes concentraciones que vemos en terrazas, por eso aunque no se ha establecido ninguna restricción por parte de la Junta de Castilla y León, sí se impondrán sanciones a los empresarios y clientes si no se cumplen con las medidas de seguridad y de higiene. La presidenta de los hosteleros, María José Hernández, ha apelado a la responsabilidad y al sentido común de todos. Cree que la mayoría de los hosteleros cumplen. “Si la policía tiene entrar en juego, que sancione, el que no cumpla y se salte las reglas del juego, que no esté”, ha sentenciado.

Tras la gran demanda que supuso la vuelta a la nueva normalidad con la apertura de las terrazas, Hernández detecta un estancamiento en el consumo en el exterior de los locales, algo que ha achacado al temor de los clientes. Asegura que se cumplen con las medidas de higiene, pero que es necesario sentido común de todos. “Que la gente sea responsable y que salga de casa, dentro del sentido común. No queremos un retroceso, no sería bueno para nadie. Apelamos al sentido común de todos, y sobre todo al de la gente joven”, ha concluido.