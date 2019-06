Trebolle dice adiós tras 16 años en el Audiencia Provincial

Feliciano Trebolle se despide después de 16 años de actividad. Cumple con la satisfacción del deber hecho: haber contribuido a la transparencia y a la cercanía de la institución a los ciudadanos. A Feliciano no solo se le atribuye el dictar resoluciones, también acercar la Justicia a la sociedad. “Para dar esa transparencia que yo buscaba la puerta de mi despacho ha permanecido permanentemente abierta”, explica Trebolle.

Cierra su carrera con uno de los juicios más crudos, el crimen de la niña Sara en el que dictó la primera condena de Prisión Permanente Revisable de toda Castilla y León. “Hoy estoy muy orgulloso de haber pertenecido a la carrera judicial, cuando por las noches a eso de las dos o las tres de la madrugada termino una sentencia muy conflictiva me quedo perfectamente encantado de la oposición que he hecho. He puesto penas durísimas, la última la prisión permanente revisable”, sentencia Trebolle.

Nacido en Orense hace 70 años, Trebolle desarrolló toda su carrera profesional en Valladolid, salvo un breve periodo de poco más de un año que ejerció en Pamplona desde donde llegó procedente de Medina de Rioseco, donde fue juez entre 1976 y 1981. Su primer destino en la capital fue en 1982 como juez de instrucción número 3, desde donde pasó a magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en 1989. Diez años más tarde fue designado presidente de esta sala de lo penal y 2003 el Consejo General del Poder Judicial acordó su nombramiento como presidente de la Audiencia. Además, desde 1995, Trebolle también es miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.