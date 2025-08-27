`Ruta de Pasiones´: un viaje único por el arte y la Semana Santa de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Sociedad Mixta para la promoción del Turismo y la Junta de Cofradías, ponen en marcha una nueva visita guiada para que los visitantes y vecinos disfruten de la riqueza patrimonial de las iglesias, cofradías y museos de Valladolid durante todo el año. “Lo que se quiere es poner en valor todo ese patrimonio religioso relacionado con la Semana Santa que está a lo largo del año y darlo a conocer para que los visitantes puedan tener una aproximación de lo que es la Semana Santa y volver”, ha comentado Miguel Ángel Vegas, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa.

`Ruta de Pasiones´, es el nombre que recibe este recorrido. Estará disponible a partir del próximo 26 de septiembre y se celebrará los viernes a partir de las 17:00 y los domingos desde las 11:00. Dará comienzo desde la sede de la Junta de Cofradías, ubicada en la calle Fray Luis de León, 22.

Las entradas generales tendrán un coste de 10 euros, y las reducidas de 8 euros. Se podrán adquirir a partir de hoy, 27 de agosto, en la web y en las Oficinas de Turismo de la Acera de Recoletos.

Jesús Julio Carnero, Alcalde de Valladolid, junto a Miguel Ángel Vegas, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa y Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad

EL RECORRIDO

Durante el recorrido, se podrán visitar algunas de las iglesias más emblemáticas y representativas de la Semana Santa de Valladolid, el Museo Nacional de Escultura y la sede de la Junta de Cofradías, además de una extensa representación de las maravillosas obras realizadas en madera policromada.

Con una duración aproximada de dos horas, se visitará la Iglesia de Santiago con el retablo renacentista de Berruguete o el `Cristo de las Mercedes´, el Museo de San Joaquín y Santa Ana con el `Cristo Yacente´, de Gregorio Fernández o la Iglesia de San Miguel junto al `Cristo de la Buena Muerte´, así como otras obras de Gregorio Fernández.

Se prestará atención a las iglesias penitenciales de Valladolid como la Iglesia de Jesús, donde se puede contemplar la figura de `Nuestro Padre Jesús Nazareno´, atribuido a Juan de Ávila o el `Cristo de la Agonía´ de Juan Antonio de la Peña, la Iglesia de las Angustias con la `Virgen de las Angustias´ de Juan de Juni, `San Juan´, y la `Magdalena´ de Gregorio Fernández y el `Cristo de los Carboneros´, de Francisco del Rincón. La Iglesia de la Vera Cruz con el `Descendimiento´, el `Ecce Homo´ y `El Cristo atado a la Columna´, de Gregorio Fernández; la Iglesia de San Quirce y Santa Julita, donde disfrutarán del `Cristo del Perdón´, de Bernardo del Rincón, de `Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas´, de Gregorio Fernández o de `Nuestro Padre Jesús Flagelado´, o el ´Santo Cristo del Calvario´, ambos de Francisco Díez de Tudanca.

Tras ello, la visita finalizará en el Museo Nacional de Escultura visitando el Salón de Paseos donde se encuentran los pasos Procesionales de Gregorio Fernández, `Camino del Calvario´ y `Sed Tengo´, así como el paso de la `Elevación de la Cruz´, de Francisco del Rincón.