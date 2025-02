Roland Fosso, un camerunés de buena familia que sobrevivió al viaje hasta Europa: “se puede tener hasta dos máster y no conseguir trabajo”

Hay más de 56.697 residentes de la provincia que nacieron fuera de España. Son casi el 11% de la población. Un porcentaje que se convierte en una cifra para nosotros pero en toda una odisea para quienes han luchado y sobrevivido a una pesadilla para llegar hasta aquí. Es el caso de Roland Fosso, un camerunés que con 17 años decidió salir de su casa y empezar desde cero. Abandonó Camerún para llegar hasta Europa, un viaje que pensaba iba a ser una aventura, pero acabó convirtiéndose en una pesadilla que duró dos años, siete meses y 18 días.

En ese tiempo atravesó las fronteras de doce países indocumentado y a pie. Enterró a 15 compañeros en el desierto, estuvo seis meses trabajando como esclavo de los Tuaregs y vivió diferentes altercados con traficantes. Cuando conseguió llegar a la valla de Melilla, intentó sobrepasarla hasta en 5 ocasiones.

Toda esta historia la ha contado Roland en un libro, 'La última frontera'. Ahora ofrece charlas para compartir su experiencia y eso le ha traído hasta Valladolid, invitado por Encuentro y Solidaridad, para explicar su experiencia de vida. Un libro que como nos explicó el propio Ronald en Mediodía en COPE en Valladolid no habría sido posible sin el apoyo que recibió después por parte de vecinos, instituciones y amigos: “yo empecé a escribir en inglés todo el proceso y llegó hasta la mano del Ayuntamiento que me ayudaron para publicar el libro y el Comité Catalán de ayuda a refugiados también me apoyaron”

Esa pesadilla que vivió durante su viaje después se ha visto recompensada por la acogida que ha tenido y sigue teniendo, gracias en parte a su esfuerzo por aprender nuestro idioma y poder comunicarse, un idioma que aprendió prácticamente en la calle hablando con la gente “ uno de los grandes defectos en ese momento era el idioma de no poder comunicarme con la gente...entonces pues yo miré todo el ambiente y yo pensé una aula ahora para aprender castellano no es lo mismo y ahí fue cuando empecé a juntarme con esos chavales de barrios de Casablanca en Sant Boi de Llobregat y al final eh a través de fútbol me enganché también con las actividades culturales".

De ahí decidió estudiar turismo y hoy habla más de 5 idiomas “ todo eso ambiente fue la que me ayudó para aprender el idioma y cuando me di cuenta de que yo podía hablar y escribir castellano fue cuando me apunté”

Para Roland todo este proceso ha sido un aprendizaje de vida que le ha llevado a compartirlo con mucha gente que ahora quiere escuchar lo que le ha pasado en la vida “ la calle te ha dado mucho esos viajes que han sido físicos porque al final también yo creo que ha sido un viaje emocional muy fuerte para mi, que ahora lo estoy intentando transmitir “

Mensajes muy claros como el que hay que perdonar a toda la gente que convirtió esa travesía en una pesadilla ”yo creo que también ha sido y es una de las claves qué ahora mismo transmito que que se puede perdonar todo lo que uno ha pasado”.