El relato de un padre que ha conseguido salvar a su hijo de las adicciones: “Al final sales"

Mañana se celebra el día Mundial del Bienestar Mental para los Adolescentes. Un tema que cada vez preocupa más a la sociedad ya que cada año se estima que mueren más de 45,000 jóvenes por suicidio. La Organización Mundial de la Salud además calcula que entre un 10 y un 20 por ciento de los adolescentes sufren algún problema de salud mental. El apoyo de los padres sigue siendo uno de los mayores protectores de la salud mental de sus hijos en este periodo tan complejo según diversos estudios. Las adicciones sin sustancia están encuadradas dentro de esta categoría. En Herrera en COPE Valladolid hemos conocido el caso de un padre que, junto a su esposa, vio cómo su familia estuvo a punto de quedar destruida por el juego, al que se hizo adicto su hijo.

Todo empezó desde que era pequeño en el colegio “era un niño muy movido muy travieso y a medida que fue creciendo paso de travesuras a faenas más gordas hasta que a los 14 años empezó a tener mala vida siendo adicto a varias sustancias”. Bajo esa realidad a la que te vas enfrentando día a día “tu crees que si que sabes ayudar como padre y no sabes, los resultados no son buenos, intentas ayudar pero si el no es receptivo no se sale de allí”. Es muy desesperante y muy ingrato según nos relata su padre porque “ellos tienen muchas estrategias y muchas maneras de engañarte y tu no puedes estar 24 horas vigilando cuando salen a la calle. Tienes que pedir ayuda fuera y es de la manera en la que puedes salir, sin cejar en el empeño y al final lo puedes sacar adelante a base de tesón y muchos disgustos e ingratitud pero al final sales”. En el momento en el que ellos ven el problema y deciden pedir ayuda es cuando todo cambia, “a partir de ahí ya vas viendo la luz. Aunque haya recaídas, pero peleando al final obtienes el fruto de tanta lucha”.

La constancia y la lucha de unos padres por salvar a su hijo hace que hoy estén viviendo “ en una luna de miel después de estar con todos los líos ahora estamos estupendamente”. ¿Por qué? Porque su hijo ha empezado a integrarse en las terapias que ofrece la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid y todo ha cambiado en todos los sentidos porque ellos también han empezado a entender lo que le pasa a su hijo. “ Te enseñan a lo que es la ludopatía, allí he aprendido que no es tan simple, no se pude dejar tan fácilmente porque es una enfermedad. Y encuentras a una familia de gente que te entiende y que están deseando ayudarte”.

Después de toda una vida de esfuerzo “ahora esto es un premio enorme, ha costado mucho llegar hasta aquí, porque cuando estas mal en casa estas mal todo el tiempo, estas triste y enfadado, y cuando ese problema desaparece...ahora soy feliz, porque ya sabes lo que es ser muy muy infeliz”.