La realidad del pequeño comercio en Castilla y León: “Juego sucio”

La Junta de Castilla y León ha aprobado un paquete de medidas al pequeño comercio dotadas con más de 122 millones de euros y 31 líneas de actuación. No en vano, el sector representa un 8,9 por ciento de la economía regional y el número de trabajadores se eleva hasta los 85.000 activos. Pero es frecuente ver locales vacíos. Sólo en Valladolid hay más de 1.300 en el centro, casi uno de cada cuatro. Encarnación lleva 32 años con su zapatería Huellas, un negocio “de tradición y conocido”, pero que no vive ajeno a la realidad.

¿Y cómo acogen los pequeños comerciantes la nueva estrategia? Adolfo Sáinz, es el presidente de CONFERCO. Cree que puede servir para impulsar medidas que ayuden a paliar la sangría de cierres de negocios que, recuerda, no solo afectan a Castilla y León. El sector atraviesa un mal momento, en general, ha lamentado. “Es una pena ir por la calle y ver carteles de se vende, se cierra … creo que este plan puede ayudar a paliar esta situación de sangría, de cierre de comercios”.

Retos y amenazas del pequeño comercio

El cambio en los hábitos de consumo y la falta de relevo generacional ponen en jaque al sector, no solo en los pueblos, también en las grandes capitales y esto se nota, caminando por las principales calles de tu ciudad. En Herrera en COPE Castilla y León, Sáinz ha mostrado su preocupación ante una situación, que a priori, parece complicado poder remontar. “Los padres animan a los hijos a estudiar. A no quedarse con las tiendas porque ven que ya ha dejado de ser un negocio. La situación es complicadísima. Es triste y no solo en Castilla y León”, lamenta Sáinz.

Y a esto, a la constante lucha del pequeño comercio que el presidente de la patronal compara con “la de David y Goliat”, se une lo que los pequeños comerciantes denuncian, es “competencia desleal”. Ya no saben, dicen, contra quién compiten. Antes, el comercio tradicional se fijaba en lo que ocurría en la tienda de su lado. Ahora, después de tener que hacer frente y adaptar sus negocios a la llegada a las ciudades de las grandes superficies, toda lidiar con las grandes plataformas en desigualdad de condiciones. “Mientras no se cambien los hábitos, se vuelva al consumo responsable, no al impulsivo que nos quieren introducir las grandes plataformas, será muy difícil”.

A las puertas de la Navidad, esperan que estas fechas sirvan, al menos, para poder remontar sus negocios con las compras propias de la época.