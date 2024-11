El presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid, condicionado por las líneas rojas de VOX: “Jamás aceptaría”

Hacienda sigue tejiendo números para dar forma al proyecto de presupuesto de Valladolid para el año 2025. Serán los segundos con la firma conjunta de los socios, PP y VOX, pero con un escenario distinto al anterior: la ruptura del pacto de gobierno en la Junta de Castilla y León. La inmigración es la línea roja que establecieron lo de Abascal a los que no les tembló el pulso para dar por zanjado el acuerdo de gobierno. No obstante, hay otra disposición en los Ayuntamientos. Lo hemos visto en el de Burgos, donde Vox finalmente ha accedido a dirigir subvenciones a las ONG que trabajan con migrantes, siempre y cuando no sea inmigración ilegal.

En Valladolid, la teniente de alcalde, de Vox, Irene Carvajal, habla de líneas rojas, aunque asume que no se traspasaron en el anterior ejercicio presupuestario. “Jamás aceptaría que los fondos públicos de Valladolid fueran a organizaciones no gubernamentales que se transfieran a organizaciones terroristas de Hamás”, ha apuntado, para puntualizar que “este escenario no se ha dado. El año pasado no hubo ninguna partida presupuestaria que supusiera ningún tipo de línea roja”.

Vox recuerda al PP que ahora toca negociar un presupuesto que debe tener una dotación presupuestaria óptima y una gestión óptima de los recursos sobre un modelo de ciudad que debe poner en el centro a los vallisoletanos. Mejora de la limpieza en la ciudad, el apoyo al comercio, a los mayores. Son algunos de los puntos incluidos en el pacto de gobierno.

Un borrador prudente, responsable y con endeudamiento neutro

De momento, sólo hay una certeza: que hay que cumplir el equilibrio presupuestario, pero no hay confirmación de las cantidades que deben llegar del gobierno de España. Hacienda sólo dispone de un borrador, pero no hay detalles sobre los gastos, Todo pasará por la negociación con su socio de gobierno, como ha explicado en Mediodía COPE el concejal del área, Francisco Blanco. “Obviamente, se pactará con el equipo de gobierno, pero necesitamos los fondos del Estado porque la única certeza que tenemos es cumplir con el equilibrio presupuestario”, ha señalado.

Se trabaja sobre un escenario “prudente y responsable” y con un propósito, un endeudamiento neutro. “No queremos endeudarnos en exceso, vamos a amortizar la misma cantidad por la que nos endeudamos. Por eso elaboramos diferentes escenarios”, ha puntualizado.