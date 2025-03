Un prestigioso virólogo de Valladolid reflexiona cinco años después del estallido de la pandemia: “Las ha habido peores”

Cinco años han pasado desde que se declarase el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Un mes antes, se producía el primer fallecimiento provocado por el SARS-COV2 en España. Seguirían más de 120.000 muertes y más de 10 millones de contagios. Ha pasado un lustro, pero el recuerdo es imborrable. Se vivieron momentos dramáticos con consecuencias irreparables por las pérdidas humanas, impactó en el sistema sanitario con profesionales extenuados doblando turnos. La economía sufrió también el revés, pero ¿ha sido de las peores pandemias?

Los expertos lo tienen claro, como es el caso el profesor de Microbiología, consejero científico y miembro del Centro Nacional de Gripe. Raúl Ortiz de Lejarazu ha explicado en Herrera en COPE que “las ha habido triple o cuádruple de peores y no debemos olvidarlo. Las ha habido peores”. No oculta su temor porque se esté estableciendo un nuevo relato de lo que ocurrió. “Imaginemos los telediarios con cuatro o cinco veces más de víctimas, con niños y personas de edad media, además de los mayores”.

Una reflexión similar a la suya ha supuesto en Castilla y León el cese de la directora general de Salud Pública, Sonia Tamames, quien aseguró que la pandemia COVID no fue tan grave. “Al igual que otros virus, hay que pensar que cualquier virus que salte del animal y se adapte a la persona puede ser muy peligroso”, aclara. “Sabemos que cualquier infección respiratoria es extremadamente peligrosa”, matiza. La Organización Mundial de la Salud llevaba advirtiendo y pidieron planes parciales, “pero no hemos aprendido mucho y a mí eso me da mucho miedo”.

Dice que hay una lista “larguísima” de fallos que se cometieron en pandemia. “No hubo plan pandémico, a pesar de las advertencias, con re direccionamiento de médicos”. Se tomaron decisiones que no tenían base técnica, “tengo una mala memoria de hierro y no olvidaré jamás lo que pasamos, a pesar de que podía haber si peor”.

La importancia de la vacunación

Ortiz de Lejarazu entiendo que hay que estar preparados y un escudo frente a la enfermedad es la vacunación. Ha lamentado que se haya producido una caída del 50 por ciento en personas más afectadas, el grupo etario de mayor edad. “Eso pasa por minimizar los efectos de la enfermedad”.

Aquí lanza una recomendación a los médicos que tienen que aconsejar la vacunación a sus pacientes. “Tendría que ser muy insistente por parte del médico. Tienen que percibir la fuerza de la recomendación, razonada y profunda” y recuerda: “el 70 por ciento personas que están en la UCI son personas que no se han vacunado”.