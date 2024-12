Los Pingüinos volverán en enero a Valladolid en la 42 edición de la concentración motera. 'Vívelo y recuérdalo'

En poco más de una semana, entra el invierno. Nieve, niebla, lluvia, bajas temperaturas … el escenario perfecto en el que se mueven los casi 40.000 'Pingüinos' que regresan cada año a Valladolid en el mes de enero. Este año lo harán del 9 al 12 del primer mes del año. La antigua Hípica Militar alberga la que será la 42 edición de la Concentración Motorista Invernal Internacional, que desarrollará actividades en la capital, pero también, un año más, en varios pueblos de la provincia de Valladolid. La concentración invernal “más importante de Europa” se desplazará a Mojados, Aldeamayor y Esguevillas.

“En una edición que, como viene siendo habitual año tras año, nos mete de lleno en el rugido de las motos. Es uno de los iconos de la ciudad de Valladolid y conocido, diría, en todo el mundo”, apuntó en su presentación el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Rutas pingüineras

Bajo el lema 'Vívelo y recuérdalo' el evento se desarrolla desde el jueves 9 de enero con la apertura de inscripciones y la organización de dos visitas a la provincia: por la mañana, los asistentes podrán conocer el ‘Museo de la Moto Clásica’, en Esguevillas de Esgueva, y, por la tarde, tendrá lugar la inauguración de la Exposición Fotográfica ‘Historia de Pingüinos’, en Aldeamayor de San Martín.

El viernes 10 de enero se realizará una excursión turística a Mojados, donde tendrá lugar una exhibición FMX Free Style a cargo de los mejores pilotos internacionales de esta disciplina, como son Maikel Melero, Jose Mincha y Francis Costelo y Narcis Roca. La jornada terminará con la fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Pingüinero y la actuación de ‘Los del Lío’.

La programación del 11 de enero comenzará con el ‘Desayuno Pingüinero’ en el recinto y continuará con dos de las actividades principales de la concentración. A partir de las 12:00h tendrá lugar el desfile de banderas y la posterior Exhibición FMX Free Style, y a partir de las 20:00h se llevará a cabo el desfile de antorchas en homenaje a los motoristas fallecidos. La noche del sábado contará con la actuación de ‘Hijos del Tercer Acorde’ y ‘Seguridad Social’, y la quema de la Falla de Pingüinos 2025.

Presentación de la edición número 42 de Pingüinos

Actividades y música local

Como antesala al inicio de ‘Pingüinos 2025’, el martes 7 de enero se inaugurará la exposición de motocicletas clásicas en el Centro Comercial Vallsur, que podrá disfrutarse hasta el día 18 del mismo mes y, dentro del programa ‘Acercando Pingüinos a Valladolid’, se llevará a cabo una visita al Colegio Lestonnac, el miércoles 8 de enero, y otra al Colegio Ave María, el jueves día 9.

El ‘Escenario Pingüinos’ acogerá todos los días actuaciones musicales en directo de la mano de ‘Who is in da house’ y ‘Aviones Plateados’ durante el jueves; Rock and Roll Circus y ‘Los del Lío’, el viernes, e ‘Hijos del Tercer Acorde’ y ‘Seguridad Social’ en la jornada del sábado.

Pingüinos de Oro

El domingo 12 de enero tendrá lugar la entrega de premios ‘Pingüinos de Oro 2025’ y ‘Concentración Pingüinos 2025’ y durante clausura se sortearán una moto y diferentes regalos entre todos los inscritos.

Los ‘Pingüinos de Oro’ de la 42ª edición recaerán en la Campeona de España y del Mundo de Enduro, Mirella Badía, y en los voluntarios motoristas valencianos que han estado ayudando a los afectados por la DANA.