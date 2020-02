El padre de la niña que cayó desde el balcón de un colegio de Valladolid: "Ha sido una dejación total"

Yanela, la niña que el pasado jueves se precipitó desde una ventana del Colegio de Educación Infantil y Primaria Entre Ríos, permanece ingresada en la UVI del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Está "sedada" y, pese a que sigue teniendo la cabeza "muy hinchada", ha mejorado "un poquito".

Su padre, Enrique, no pierde la esperanza ante el proceso de recuperación de su hija, que se antoja "doloroso" y "lento". Quedan por hacer "muchas pruebas". Los médicos les han comunicado que tienen por delante "de dos a tres meses en la UVI". Aunque por el momento, a los facultativos, apunta Enrique, "lo que están viendo les está gustando". "Dentro de su gran gravedad, la tengo ahí a mi pequeñita", se consuela.

Para esta familia del barrio de La Rondilla están siendo días de muchos altibajos. Cualquier buena noticia sobre el diagnóstico de su hija les hace estar "por las nubes", pero no pueden evitar "derrumbarse" al verla en la cama del Hospital. "Verla en esas condiciones no es plato de gusto para nadie", confiesa Enrique, que ahora concentra sus fuerzas en "aprender a vivir el día a día" y "mantener el equilibrio". "Aunque es complicado", matiza.

De cómo se produjo el accidente, que para Enrique es una "negligencia", es contundente: "No sé nada". Según ha relatado a COPE, él se presentó en torno a las 17:30 horas en el CEIP Entre Ríos, como cualquier otro jueves, a recoger a su hija de una actividad extraescolar de danza. "Vi ambulancias", recuerda. Y fue al intentar acceder al Colegio cuando "un policía me paró y me preguntó: ¿le ha llamado alguien a usted?". En ese momento, asegura, supo que su hija era quien estaba siendo atendida por los sanitarios.

Los hechos, según la información facilitada por el Servicio de Emergencias Sanitarias, cuya presencia fue requerida por el propio Colegio, se produjeron a las 16:45 horas. En esos casi 45 minutos que transcurrieron desde el momento en que se precipitó la menor hasta que se personó el padre en el centro escolar "no me llamó la Policía, ni el Colegio, para decirme que mi hija había tenido un accidente". Además, durante el tiempo que su hija recibió atención médico en la ambulancia "no me dejaban acercarme". "Yo preguntaba: ¿está muerta", a lo que "me decían que no", relata Enrique, quien considera que se podría haber actuado "de otra forma".

Enrique ha denunciado, además, el dispositivo preventivo despleagado por la Policía Nacional —según confirmaron a COPE fuentes policiales, al ser la menor de etnia gitana—. "Fui escoltado al llegar al Clínico", asegura su padre. Las mismas fuentes policiales temían "represalias", bien contra el propio Colegio o contra los sanitarios. Un temor que para Enrique es "ilógico". "Cualquier padre lo primero que hace es interesarse por la salud de su hija e irse al Clínico para que la atiendan lo antes posible", ha añadido.

La respuesta de la Policía y del Colegio ante este suceso asegura Enrique que le ha hecho sentir "culpable". Siente que le han privado de "todos mis derechos como padre". A su juicio, "ha sido una dejación total".

Investigación abierta

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido en el aula cuando, según su titular, Rocío Lucas, un grupo de, aproximadamente, 10 menores participaban en una actividad extraescolar. Al parecer, la apertura de una ventana para combatir el calor en el aula pudo ser el desencadente.

El padre de la menor accidentada no oculta sus dudas hacia esta investigación. Según Enrique, esta actividad, que goza con el beneplácito de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos y el propio CEIP Entre Ríos, "se iba a cerrar por falta de niños". "El día que más hay son ocho, como mucho", asegura.

A Enrique no le cabe "la menor duda" de la buena voluntad de la persona que se encontraba en ese momento con los niños, pero "tiene que asumir la responasbilidad" en su proceder. Según la información que han podido ir recabando, "los niños empezaron a gritar y a llorar". "Ella", refiriéndose a la monitora, "no se dio cuenta" hasta que se asomó por la ventana por la que se había precipitado la menor.

La familia de la menor ha confirmado a COPE que acudirá a la Justicia. "Por Yanela", ha afirmado Enrique, "pero también para evitar que le pueda pasar a otro niño".