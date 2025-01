La nueva etapa de Alicia, trabajadora de Bimbo en Valladolid tras el cierre de la fábrica: “Me ha abierto los ojos”

El año comienza para los trabajadores de Bimbo con medio centenar de trabajadores vinculados a la mexicana, la mayoría 42 en Medina del Campo, tres en Puente Genil y uno en Solares. La propuesta de Martínez Marcos no ha calado tanto como se esperaba, de hecho el grueso de la oferta ha sido para transportistas y eso ha desanimado a los trabajadores y ha supuesto que haya 20 vacantes en el nuevo proyecto industrial que ha surgido tras el anuncio de cierre.

Alicia llevaba media vida trabajando en la empresa. Iba a cumplir 27 años este próximo mes de febrero. Alicia se emociona al recordar en Herrera en COPE cómo han sido los últimos días en la fábrica de Bimbo en el Polígono de San Cristóbal de Valladolid. Despedirse de compañeros, que han sido familia durante todos estos años y dejar la empresa. “Ya todo el proceso ha sido muy duro pero, es verdad, que los últimos días han sido horribles. Eso de de tener que despedir a compañeros durante tanto tiempo y después de toda esta etapa ha sido lo peor”, nos cuenta.

Y es que el anuncio de cierre se produjo en un momento en el que la producción de Bimbo no se redujo. De ahí que, echando la vista atrás, lo consideren como traumático. Alicia se ha acogido al Plan de Reindustrialización y Recolocación. Tiene dos hijas y su marido tiene un contrato indefinido. Aún así, cuestionaron el traslado a Puente Genil, en la provincia de Córdoba, pero no lo vieron claro y por eso lo descartaron. “No había una información precisa de cómo iría mi marido. Nos ofertaron, nos dieron la oportunidad de los familiares de primer grado poder pertenecer a Bimbo aunque fuese en Córdoba. Esa información no estaba clara. Mis hijas aquí, la mayor está estudiando su carrera, la pequeña estaba en cuarto de la ESO”, explica Alicia.

Diplomada en Empresariales, nos ha contado en COPE que no cierra puertas. Seguirá formándose. “Sinceramente no cierro puertas a nada porque como esta situación no la ha contemplaba en ningún momento de mi vida. Yo tengo una formación universitaria, nunca cuestioné tirar por mis estudios y esta oportunidad me ha abierto los ojos y no la descarto. Me voy a formar, estoy mirando tema de reciclaje de cursos que a través del Ecyl que nos lo facilitan a los desempleados”

El cierre de la planta de Bimbo

El 31 de diciembre, era el último día activo de la planta, aunque se podría ampliar hasta el próximo 28 de febrero para su desmantelamiento. Han sido meses de negociaciones y de incertidumbre para el centenar de trabajadores desde que Bimbo anunció la decisión de cerrar y poner en marcha el ERE en el mes de octubre. ¿Por qué? Pues según explicaban desde el Comité de Empresa en aquel momento se trataba de razones organizativas y técnicas.

Tras varias negociaciones, el Comité de Empresa y Bimbo llegaron a un acuerdo donde la empresa se comprometía a dar indemnizaciones por extinción de empleo para las personas 55 años o más, traslados a otras plantas como la de Medina del Campo o acogerse a un plan de reindustrialización y recolocación.

Y hace poco más de un mes conocíamos la noticia que finalmente la empresa local dedicada al transporte Martínez Marcos habían formalizado un acuerdo de compra como parte de su proyecto de expansión. El nuevo proyecto para la planta de Valladolid tiene como objetivo convertirse en plataforma logística de almacenamiento para alimentación con silos y cámaras frigoríficas, lavadero, talleres, cabina de pintura y parking aéreo para más de 300 plazas de camiones. Algunos de los trabajadores de Bimbo, podrían formar parte de ella.