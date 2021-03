Nevasa pasará a manos públicas después de que el Ayuntamiento se haga con el 49 por ciento de las acciones

Como ya ocurriera con la gestión del agua, Nevasa pasará a manos públicas. El Ayuntamiento de Valladolid adquirirá el 49 por ciento de la sociedad funeraria para que ésta sea totalmente pública. Una operación valorada en 4,6 millones dado que actualmente pertenece a la empresa Ferrovial, que ha decidido desprenderse de ese negocio. Se emplearían para ello los remanentes municipales.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha precisado que se trata de una decisión de política de negocio de la empresa Ferrovial, que se desprenderá de sus participaciones en entidades similares en todo el país. Con ello, se inicia un proceso que ha comenzado por sorpresa y podría concluir en el último trimestre de este año.

De prosperar la operación se abriría, además, la puerta a una rebaja de las tarifas en los servicios funerarios que ofrece el Ayuntamiento en los cementerios de El Carmen, Las Contiendas y Puente Duero y el tanatorio de Las Contiendas.

Desde el PP, Francisco Blanco, no comprende por qué no se opta por una fórmula mixta cuando ha demostrado ser beneficiosa. “Es un servicio fundamental que nos preocupa porque este equipo de gobierno cuando municipaliza algo, lo estropea”. Los populares no ocultan además su sorpresa ante esta estrategia cuando en el caso de proyectos como el Agroalimentario se apuesta por la colaboración público-privada.