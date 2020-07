La mayoría de los pacientes de la unidad post COVID del Benito Menni concluye el tratamiento sin secuelas

Las secuelas de la Covid-19 son tanto físicas como psicológicas y muchos pacientes han necesitado rehabilitación tras pasar la enfermedad. La primera unidad de rehabilitación post Covid-19 se creó en Castilla y León y fue el Centro Hospitalario Padre Benito Menni, en Valladolid. Esta unidad fue creada en el mes de abril debido a la situación común de las personas que habían pasado la Covid-19.

La coordinadora de esta unidad de rehabilitación, Socorro Martínez, nos habla de la huella que deja esta terrible enfermedad. "Llegan casi todos con escaras del tiempo encamados y sin haber podido hacerles cambios posturales. Con una atrofia muscular muy importante, lo que llamamos un inmovilismo". En caso de que hayan estado intubados, los pacientes presentan dificultades para tragar o alteraciones en la voz y una restricción respiratoria moderada.

En esta unidad, los pacientes reciben un tratamiento de rehabilitación individualizado y, posteriormente, conjunto. El ingreso de los pacientes suele tener una duración de mes y medio y el rango de edad de los enfermos va desde los 39 hasta los 80 años.

En el centro se hallan logopedas, fisioterapeutas, terapeutas y todos aquellos técnicos necesarios. Socorro Martínez habla de la "alegría inmensa" que siente cuando un paciente mejora. "No te cabe el corazón en el pecho en ese momento. De orgullo y de ver que estás haciendo algo que realmente para ellos es darles calidad de vida y devolverles a su situación inicial".

La coordinadora explica que a medida que avanza la pandemia los casos son más severos y la mayoría de los pacientes vuelven a sus casas sin secuelas. No obstante, señala que esto no es ninguna broma y que este virus no respeta edades.