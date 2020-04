Los pediatras aclaran que los síntomas intestinales detectados en niños no están relacionados con COVID-19

Los síntomas del COVID-19 son variables y además existe el riesgo de confundirlos con otras patologías o síndromes. En el caso de los menores, los pediatras han recordado hoy que en el 90 por ciento de los casos el coronavirus cursa de modo asintomático, en un porcentaje muy bajo hay un componente digestivo y en otros casos se manifiesta como un proceso catarral. Ésta es la razón por la que los pediatras han salido al paso de las informaciones que han llegado a vincular la enfermedad de Kawasaki y un síndrome shock tóxico. No hay evidencias científicas que, por el momento demuestren que tenga una relación con el COVID-19, de ahí esa llamada la tranquilidad. Es el mensaje en el que ha insistido en COPE la pediatra Rosario Bachiller quien insiste en que estos casos “muy poco frecuentes” no están relacionados con la infección por coronavirus.

Los casos de shock en niños que están coincidiendo temporalmente con la epidemia de COVID19, explican desde laAsociación Española de Pediatría (AEP), son “muy infrecuentes”; el cuadro clínico se caracteriza por fiebre, vómitos, inicialmente o puede debutar solo con dolor abdominal, exantema en la piel, los ojos enrojecidos y mal estado general. “No sabemos aún la causa, pero puede estar desencadenado por infecciones bacterianas y tiene un tratamiento bien establecido independientemente del tipo de agente infeccioso que la cause”, han aclarado.

Bachiller ha apuntado a COPE que la incidencia es de uno cada 300.000, si bien la AEP informa a sus asociados de la posibilidad de que aparezcan estos síntomas que, recuerda, no guarda relación con el coronavirus a pesar de su coincidencia temporal. Para mayor tranquilidad, indica que la atención pediátrica permite detección precoz y “no hay riesgo de que no se diagnostique” por lo que aconseja que ante un dolor abdominal grave se acuda al pediatra que deberá decidir qué análisis hacer.

Paseos seguros con niños

Rosario Bachiller ha aprovechado para recordar algunas de las recomendaciones que se han de tener en cuenta si vamos a salir a la calle con los niños: Deben utilizar ropa de manga larga, recogerse el pelo y ponerse siempre mascarilla si son mayores de dos años. “Nos tenemos que acostumbrar todos”. No deben ir a parques públicos ni a jugar con otros niños, únicamente pasear, saltar y correr al aire libre. No tocar nada y alejarse de cualquier persona, sobre todo si no llevan mascarillas y si tocamos algo, lavarse las manos. Al llegar a casa, no tocar nada. Quitarse los zapatos y lavarse las manos. A continuación, con cuidado, nos quitamos la mascarilla y ¡a la ducha!