Las razones de un temporero que le han llevado a quedarse a vivir en un pueblo de Valladolid

Emil Jarief llegó hace dos décadas a Peñafiel, Valladolid, empujado por la inestabilidad política y económica de su país, Bulgaria, y animado por su tío que había probado suerte como temporero. Emil encontró un hueco en la vendimia, pero no fue un inicio sencillo. Lejos de su familia, en un país desconocido, y con la dificultad el idioma se encontró con muchos “tropiezos”. “Es muy difícil y muy duro, todo comienzo. No vamos a engañarnos que es muy duro. No queda otra”, nos ha explicado en Mediodía en COPE.

No fue sencillo, pero no le faltó voluntad para emprender un proyecto de vida muy pegado al medio rural. En Peñafiel, municipio ligado a la cultura del vino, tuvo la oportunidad de trabajar en el campo, vendimiando. Reconoce que es un amante del campo, donde se siente cómodo y donde ha visto crecer a su familia, pero también ha crecido profesionalmente.

De temporero a pie de vid a manejar maquinaria agrícola

Atrás ha quedado su etapa como vendimiador, tras un duro trabajo personal. Ha conseguido promocionarse. Hoy es capataz. Tras cursar un grado superior en Valladolid, trabaja con maquinaria agrícola, con tractores. “No me puedo quejar”, nos ha contado.

Emil se ha casado, tiene dos hijas. “Salimos con ellas a dar paseos por el campo”. En Peñafiel siente la seguridad que perdió en su país. “Aquí se puede salir y estás tranquilo de día y noche”.

La estadística demográfica

Hablar de la evolución demográfica de Valladolid es hacerlo hoy con clave positiva, gracias a la llegada de inmigrantes. Los últimos datos de la estadística que ofrece el Instituto Nacional de Estadística apuntan a que hasta abril de 2023, Valladolid ha sumado casi 2.900 habitantes y sitúa el censo actual en 522.341 personas. En concreto, se contabilizan 4.229 vecinos procedentes de otros países, mientras el número de españoles ha caído en 1.355.