Las dificultades de un hostelero de Valladolid para encontrar camarero: “No aparece”

Se necesitan camareros. Incorporación inmediata. Jornada completa y sueldo neto de 1.200 euros. A pesar de la oferta, no cristalizan las ofertas. La falta de formación como camarero de sala, el miedo a perder ayudas que se reciben por ser incompatibles con una jornada laboral a tiempo completo, son algunas de las realidades con las que se topan los hosteleros, entre ellos, Patxi, gerente de la Viña de Patxi, un restaurante con solera y con una larga trayectoria en Valladolid que se remonta al año 1988. “Pones el anuncio, haces la entrevista y no aparece para firmar el contrato”, lamenta. Comenta que se encuentra con muchas realidades, pero la que más le ha sorprendido es que le piden que le bajes las horas porque pierden ayudas. “Hay muchas realidades que hace que la gente no quiere trabajar. Estamos a cuadro y con lo justito”.

Patxi necesita dos camareros para poder prestar el servicio completo de cara al verano, en terraza, barra y salón. Dadas las dificultades que encuentra, se ha planteado cerrar el salón en verano para centrar el servicio en terraza y barra.

Otra de las dificultades con las que se topa es con la formación. Cuando sus padres regentaban La Viña había un puesto de aprendiz y eso permitía formar al trabajador que tenía la opción de promocionarse, pero ese puesto ha desaparecido. Ahora el tiempo que se invierte en formar a un camarero desaparece cuando decide irse.

Patxi reconoce que trabajar en hostelería es vocacional. Se trataba en Navidad, año nuevo y no todo el mundo está dispuesto.

Dignificar la profesión

El déficit de trabajadores en el sector de la hostelería, según Marta Gutiérrez, directora de áreas formativas de la Cámara de Comercio de Valladolid, se debe a un cúmulo de circunstancias. La fuga de camareros que tuvo lugar durante la pandemia, la menor cantidad de población o la falta de interés por parte de los jóvenes son alguna de las razones detrás de esta escasez de profesionales hosteleros.

La formación en este sector también ha experimentado un bajón. En la Cámara de Comercio cuentan con la Escuela de Cocina, por la que pasan en torno a 1.200 alumnos cada año. También han notado un bajón después de la pandemia, aunque apuestan siguen apostando por la enseñanza para ofrecer perfiles cualificados.

Otra de las medidas que se quiere tomar desde la Cámara de Comercio es el primer foro de talento que se celebrará el próximo jueves día 23 y en el que se buscará poner en común cuál es la realidad que vive el sector.

















