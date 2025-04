La larga y tediosa noche en la estación de trenes de Valladolid tras el apagón: mantas, agua y barritas energéticas

El apagón sin precedentes que se ha vivido en toda España ha pillado a cientos de viajeros en pleno trayecto, con horas de espera en los trenes, en estaciones y en mitad del campo. Aunque la luz se recuperó a primera hora de la tarde en Valladolid, las conexiones de tren seguían afectadas y muchos pasajeros no pudieron llegar a su destino.

La coordinación entre instituciones ha funcionado, pero se han vivido momentos de caos, como ha explicado a COPE el subdelegado del gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. Cuando se pensaba que en la estación de trenes se recuperaba la normalidad, llegaba el tren procedente de Burgos con 250 pasajeros.

Los servicios de emergencia han tenido que atender a los pasajeros que llegaban desconcertados tras horas de espera de viaje y sin saber adónde dirigirse. Hay quien optó por pasar la noche en la estación, quien hizo el resto del trayecto en taxi y quienes fueron realojados en hoteles. "Hay que ver dónde podemos dormir", decía una madre con hijas. "48 horas en Valladolid tirado", lamentaba otro pasajero que había venido a una sesión de rehabilitación. "No tengo plata para tomar un bus", comentaba resignado otro pasajero.

Viajeros alojados en la base militar de Santovenia. No ha sido fácil encontrar los ocho autobuses que eran necesarios para trasladar a los viajeros que no han podido continuar el trayecto hasta Gijón.

Sin autobuses y con taxis

Horas parados en el tren y una larga noche por delante en la estación de trenes de Valladolid. Muchos no han podido costearse el trayecto de taxi a su destino, así que probarán suerte en la estación de trenes.

Y los taxistas han tenido que afrontar una carrera más larga de lo habitual. Trayectos para Oviedo o Madrid con pasajeros con problemas de movilidad. Ha sido una noche también larga para los taxistas. "Tres han salido para Madrid y yo he llevado a un hombre que estaba perdido al hotel Colón. Se hace lo que se puede", señala.

trenes recuperando la normalidad

La Estación de Tren de Campo Grande va recuperando poco a poco la normalidad después de una larga noche. Dentro de la estación largas colas para reclamar los billetes y preguntar cómo llegar este martes a sus destinos. Algunos de ellos han tenido que pasar la noche en Valladolid como Ana Isabel y el grupo con el que viajaba desde Vitoria a Toledo.

Su tren destino Madrid se quedó parado en Venta de Baños, en la provincia de Palencia, durante 10 horas. En una curva notaron que el tren se paraba y “se quedó un poco inclinado”. No sabían que pasaba porque Internet “iba y venía”. “ Fueron pasando las horas... al final nos dijeron que podíamos salir a la calle a las vías a andar un poco”, nos relata Ana Isabel en Herrera en COPE.

Fue a las doce y media de la noche cuando los dividieron en grupos para alojarlos en distintos hoteles. Ellos se quedaron en el Hotel Gareus Valladolid. Junto a Ana Isabel estaban David y Ana quienes han contado a COPE como que al principio les hizo gracia el momento pero después empezó la incertidumbre.

“Acabas desesperado sobre todo porque no sabes cuánto va a durar. Eran las nueve de la noche y decimos hasta que ahora vamos a estar aquí ya; de hecho no estamos planteando dormir en el tren porque decimos si salimos de aquí va a ser peor”, nos cuenta David.

Imagen cedida por David Este grupo viajaba de Vitoria a Toledo y se quedaron atrapadas en el tren durante 10 horas

“Al principio nos hizo un poco de gracia pero a medida que pasaba las horas nos íbamos angustiando sobre todo ya cuando veíamos que caía la noche y nos preocupaba el tanto vamos a dormir, donde vamos a pasar la noche y también había niños pequeños”, explica Ana.

No son los únicos que tuvieron que cambiar este lunes sus planes y sus viajes. Se acercan a la estación para encontrar respuestas. “Vine ayer y me dijeron que me tenía que dar la vuelta y tengo que venir ahora a ver qué pasa. Me tenía que haber marchado a las dos de la tarde porque estudio fuera y nada llegamos y por lo que pasó de la luz nos dijeron que los trenes no iban a salir entonces venimos hoy a ver si hoy pues con suerte sí que salen”, explica otra pasajera.

En Medina del Campo, Renfe mantiene suspendida la parada y otros trenes registran retrasos como en el que iba a viajar Nieves hasta León. Su tren tendría que haber salido a primera hora de Valencia. Ha tenido que buscar un alternativa para evitar el retraso. Su hijo pasa a recogerla en Valladolid aunque le facilitaron un billete para que pudiera subirse al tren. “El señor de ventanilla muy bien, muy buena información y me ha dado el autorización para subirme en el tren de las 12:25 horas que dice que no cree que haya problema pero claro como mi hijo me ha dicho mamá tranquila que yo voy por Valladolid en vez de por León y ya está”, argumenta.