La Junta de Castilla y León se disculpa, pero su consejera de Sanidad se reafirma: "No me arrepiento de nada"

No conocía el contenido del informe de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que sería público unas pocas horas después, pero un cúmulo de circunstancias llevaron a la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León a suspender cautelarmente la vacunación frente al COVID-19 con AstraZeneca.

Pesó “mucho” su profesión —Verónica Casado es médico de familia—, la relación de causalidad entre la vacuna y los casos de trombosis —reconocidos, finalmente, como “efectos secundarios muy raros”— que avanzó en una entrevista un miembro de la EMA y la posibilidad, por remota que fuera, de infringir daño a alguna de las 8.000 personas que estaba previsto recibieran la vacuna de AstraZeneca el pasado miércoles.

La Junta de Castilla y León ha pedido disculpas por el perjuicio generado entre quienes se desplazaron a su punto de vacunación y se encontraron con un cartel donde podía leerse “hoy se suspende la vacunación con AstraZeneca”, aunque el Gobierno autonómico considera que los acontecimientos que siguieron a esta suspensión cautelar le han dado la razón.

Para Casado el camino “fácil” habría sido esperar a la resolución de la EMA. Una vez aprobado en el Consejo Interterritorial que este fármaco sea aplicado únicamente a personas de entre 60 y 65 años de edad, la consejera de Sanidad se ha reafirmado en su decisión: “No me arrepiento de nada”.

La prioridad de Castilla y León ahora es la inmunización frente al COVID-19 de los mayores de 60 años. De tal modo que el plan de vacunación queda de la siguiente manera: Pfizer y Moderna, para los mayores de 70 años; y AstraZeneca, para aquellos con edades comprendidas entre 60 y 65 años. En los próximos días el Ministerio de Sanidad decidirá si a este último grupo se incorporan, además, los mayores de 65.

Está por ver qué fármacos se emplearán para el resto de grupos de población y para aquellos profesionales de servicios esenciales, “pocos” según la consejera de Sanidad, que aún no había recibido la primera dosis de AstraZeneca en Castilla y León. No hay fecha. Dependerá, se justifica el Gobierno autonómico, del ritmo de suministro de vacunas. Aunque ya avanza que se les aplicará aquellas en las que no exista contraindicación.

La consejera de Sanidad se vacunará en los próximos días. Y lo hará con AstraZeneca. “Cuando me toque, pondré mi brazo”, ha relatado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. En su empeño por despejar cualquier atisbo de duda ha insistido en que “me fío mucho” del fármaco anglosueco.

Una decisión polémica

La suspensión cautelar de la vacunación con AstraZeneca coincidía en el tiempo con la vacunación de todo el personal de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, prevista también para el 7 de abril.

Su titular, Verónica Casado, ha negado cualquier relación de causalidad. No ha tenido “absolutamente nada” que ver, ha asegurado. Mucho más irónico se ha mostrado el portavoz de la Junta, Francisco Igea, al insinuar que “naturalmente, tiramos de nuestros contactos en Bruselas”. “Hay que ser realista”, ha zanjado Igea.

La Junta ha tratado de justificar su decisión, a la que se opusieron en bloque todos los expertos consultados por COPE, en la inacción del Gobierno de España. Igea ha señalado también a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios quien, a su juicio, debería haberse pronunciado al respecto y no el Consejo Interterritorial.

Igea ha reconocido que esta suspensión temporal de la vacunación con AstraZeneca, la segunda en menos de un mes, puede generar desafección. Pero ha repartido culpas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha recriminado un sistema de cogobernanza “del hortelano” en el que son las comunidades autónomas quienes asumen “el marrón” y “las decisiones difíciles”.

Sin reacciones adversas graves

Las estadísticas cifran en, aproximadamente, uno o dos los casos de reacciones adversas graves a la vacuna de AstraZeneca por cada millón de personas vacunadas.

En Castilla y León, por el momento, no se han registrado casos “importantes”. Más allá de los efectos secundarios “habituales”, tales como hinchazón, febrícula o dolor en la zona sometida al pinchazo, según ha relatado la consejera de Sanidad. Ni con AstraZeneca, ni con ninguno de los otros dos fármacos —Pfizer y Moderna— que se vienen aplicando.