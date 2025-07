Jesús Julio Carnero acusa a Óscar Puente de levantar muros en Valladolid

"Levanta muros en su ciudad en lugar de eliminarnos". El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, cree que el ministro Óscar Puente, obstaculiza los grandes proyectos de la ciudad desde el Ministerio, como el despegue del aeropuerto de Villanubla, o cuando era alcalde, con la constricción de un carril bici en una de las arterias principales de la ciudad en Isabel La Católica. “Un muro de pantalla, un 'minisánchez', que lo que está es levantando muros en la ciudad de Valladolid y no eliminando los muros que tiene que eliminar”, ha insistido el alcalde en clara alusión al proyecto de integración de las vías del tren.

A su paso por Herrera en COPE Valladolid, Carnero considera que el traslado del carril bici de Isabel La Católica a la zona de Las Moreras, más próximo al río, ha eliminado los problemas de circulación en la zona. El alcalde habla de ocurrencias y recuerda que, siempre que se pueda, los ciclistas deben circular por el carril bici y no por la calzada. “Yo ya no he visto ningún atasco en esa zona de Valladolid”, ha argumentado el primer edil quien se ha preguntado: “¿A quién se le ocurre quitar uno de los sentidos en una de las arterias principales de la ciudad?”

La movilidad ha centrado la intervención del alcalde quien ha recordado que la implantación de la zona de bajas emisiones llega de Europa y aquí se ha reducid a la mínima expresión y con un amplio catálogo de exenciones. Para Carnero no hay un afán recaudatorio en esta medida. “No lo veo con un afán recaudatorio”, ha señalado.

Entre las exenciones, por cierto que se incluyen los vehículos históricos que deberán solicitar la autorización correspondiente para acceder a la zona acotada.

Un aeropuerto abandonado

Y de nuevo, la situación del aeropuerto de Valladolid. Por tercera vez, el grupo popular llevará una iniciativa al último pleno de este periodo de sesiones donde denuncian la situación “insostenible” del aeródromo vallisoletano.

El alcalde se pregunta cómo un ministro de esta ciudad, Óscar Puente, responsable de la política aeroportuaria, “no sólo no incrementa la actividad, sino que la ha llevado a un deterioro terrorífico”. Le pide al ministro que analice un plan de rebajas y contención de la tasas y “que haga de una santa vez ese plan regional aeroportuario y que ahí esté Valladolid que se lo merece”.