El hijo de Concha Velasco reacciona al posible cambio de nombre de la estación de tren de Valladolid

A Concha Velasco su papel en 'Tormento' le valió el reconocimiento como Mejor Actriz Protagonista en la edición número 30 de las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos. Una de las escenas de la película, dirigida por Pedro Olea, quedó para siempre grabada en las retinas de la crítica y de los espectadores y en el archivo documental de Adif.

Un tren inicia su salida de la estación mientras un grupo de personas observa desde el andén su marcha. Entonces, la cámara pone en primer plano a Concha Velasco ataviada con las ropas propias de la Madrid galdosiana, la que protagoniza la novela homónima de Benito Pérez Galdós en la que se basa la película.





La actriz vallisoletana empieza, entonces, a mascullar entre dientes un insulto que se entremezcla con el sonido de locomotora. Ella ha clavado su mirada, llena de rabia, en uno de los vagones del tren. Concha Velasco permanece inmóvil. Mientras, a su alrededor, los figurantes despiden con entusiasmo a los viajeros del tren. Pero ese entusiasmo le es ajeno a Concha Velasco, que con su quietud ha creado su propia dramaturgia. Con sus ojos vidriosos no está mirando al tren, sino a otra mujer a la que no se ve en plano y a la que dirige su insulto. Ella repite esa palabra de manera insistente tensando su boca, como desatando su particular tormento, mientras la cámara va abriendo el plano.

La escena fue grabada en la histórica estación Madrid-Delicias, que se mantuvo operativa cerca de un siglo. Y ahora es Concha Velasco, fallecida en diciembre de 2023, la que podría dar nombre a la estación de tren de su Valladolid natal.

¿Estación de trenes Concha Velasco?

En el año 2018 Concha Velasco recibió de manos del, entonces, alcalde Óscar Puente, la Medalla de Oro de la Ciudad de Valladolid.

Puente, ahora como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que la actriz vallisoletana de nombre a la “nueva estación” de trenes de Valladolid, que estará “próxima”, según ha explicado en una entrevista en Herrera en COPE en Castilla y León, a la actual estación Valladolid-Campo Grande.

Audio





“Mi propósito es que ese nombre (el de Concha Velasco) se le ponga a la nueva estación”, ha reconocido el ministro. “Yo creo que es lo ideal”, ha insistido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En todo caso esa decisión se adoptará por “consenso”, que para Puente es “importante” en este asunto. ¿Cuándo se decidirá si la nueva estación de trenes de Valladolid llevará por nombre Concha Velasco? El momento “adecuado”, a ojos del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, es la licitación de las obras. “Espero”, ha apuntado, “en el mes de diciembre” de 2024.

La reacción de Manuel, hijo de Concha Velasco

Concha Velasco cuenta ya en Valladolid con una calle, una sala del Laboratorio de las Artes, una butaca del Teatro Zorrilla y una placa a las puertas del Teatro Calderón con su nombre.





Durante sus exequias, que presidió en la Santa Iglesia Metropolitana Catedral el arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, uno de los dos hijos de la actriz, Manuel, tomó la palabra para agradecer el caluroso último adiós de Valladolid a su madre. "Nuestra única pena”, afirmó entonces, “es que mi madre no pueda estar viendo esta auténtica devoción que le tenéis". "Pero nos consuela", añadió, "saber que está en el cielo y desde el cielo está viendo este reconocimiento".

COPE Valladolid se ha puesto en contacto con Manuel, hijo de Concha Velasco, para preguntarle por la posibilidad de que su madre de nombre a la nueva estación de tren de su ciudad. “Ojalá salga adelante”, ha respondido a través de un mensaje de WhatsApp en el que reconoce que “sería un honor para mi y para mi familia”.