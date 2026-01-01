Castilla y León registra una Nochevieja con casi 900 llamadas de emergencia

Balance de los llamadas al 112 gestionadas durante la Nochevieja en Castilla y León

El servicio de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha gestionado un total de 896 llamadas durante la pasada Nochevieja, en el periodo comprendido entre las 00:00 y las 08:00 horas del primer día del año. La actividad ha sido constante desde los últimos minutos de 2025, cuando se recibió el último aviso, hasta los primeros segundos de 2026.

Peleas y agresiones marcan la noche

Durante la noche se han gestionado 46 avisos relacionados con peleas y agresiones en toda la comunidad autónoma, en las que no se han registrado heridos de gravedad. Del total, 28 fueron por agresiones y 18 por peleas, distribuidas por las distintas provincias de la región.

Las provincias que concentraron más incidentes de este tipo fueron Burgos, con un total de diez entre ambas categorías, y Valladolid y Salamanca, con ocho y siete respectivamente. El resto de provincias como Ávila, León, Palencia, Segovia, Soria y Zamora también registraron avisos de diversa consideración.

Incidentes sanitarios y molestias vecinales

Además de las agresiones, el 1-1-2 ha coordinado la respuesta a 71 incidentes sanitarios en lugares públicos. También se han gestionado 83 avisos por ruidos y molestias procedentes de vecinos, la vía pública y diferentes establecimientos, completando una noche de intensa actividad para los servicios de emergencia.

Como dato anecdótico, la última llamada de 2025 se recibió dos segundos antes de la medianoche desde Mayorga (Valladolid), solicitando asistencia sanitaria. Apenas unos segundos después, ya en 2026, la primera llamada del año entró desde Simancas (Valladolid), también por un motivo sanitario.