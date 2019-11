Enrique Cornejo quiere convertir el Lope de Vega en un "templo" de la danza y la ópera

Lo avanzó en el mes de septiembre: "Es mi próximo sueño". Y hoy Enrique Cornejo, a su paso por Mediodía COPE Valladolid, ha concretado sus planes para el teatro Lope de Vega: "Me gustaría hacer un templo de la danza y de la ópera".

El empresario, director del Teatro Zorrilla desde hace 10 años, ha reconocido que es un proyecto "muy difícil". El inmueble, sito en la calle María de Molina, lleva cerrado y en manos de una entidad bancaria desde hace dos décadas. Lo que para Cornejo es un "tremendo error". El teatro Lope de Vega es el más antigúo de Valladolid y mantenerlo cerrado "me parece un atentado".

Enrique Cornejo no quiere ser "fantasioso", pero maneja un plazo de 20 meses. Ya ha dado los primeros pasos, ofreciendo a la entidad poseedora de la propiedad que se integre en su proyecto, por medio de una cesión de uso, o que se la venda a un precio "razonable". En cualquier caso, el empresario vallisoletano correría con los gastos de la reestructuración. Cabe recordar que del Lope de Vega, en la actualidad, no queda más que la fachada.

Para la parte artística Cornejo ya se ha puesto en contacto con Tamara Rojo, directora artística del 'English National Ballet' en Londres y ex bailarina de 'The Royal Ballet'. Habría también un "gran" director", aunque no ha desvelado su nombre. Todo ello con el objetivo de atraer público de toda Europa.

Consciente de que el Lope de Vega "no tiene capacidad para vivir todas las semanas" de la programación, Cornejo ha abierto, además, la posibilidad de convertir también el teatro en ubicación de distintos centros de formación.

Detrás de este proyecto de reapertura del teatro Lope de Vega, ha asegurado Cornejo, "no hay ningún espíritu económico". "La Cultura", ha matizado, "lamentablemente no es ningún negocio". Tendrá bastante, según sus propias palabras, con "ponerlo en marcha".