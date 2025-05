La energía de un paciente con fibromialgia en Valladolid: “Tu cuerpo está al 20%”

Valladolid - Publicado el 13 may 2025, 12:07 - Actualizado 13 may 2025, 13:01

En Castilla y León, se estima que alrededor de 30.000 personas padecen fibromialgia según los datos de la Federación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Castilla y León. Una enfermedad crónica, difícil de diagnosticar y que no tiene cura. Representa aproximadamente al 4 por ciento de la población mayor de 20 años y el 90 por ciento de los casos son diagnosticados en mujeres pero también hay hombres como Pablo Piñero. Tiene 46 años y fue diagnosticado hace 6, tras un camino largo y tedioso.

“Tú quieres saber realmente qué te pasa, qué te sucede pero las listas de espera son demasiado largas, los tiempos se los va comiendo y tú te vas sintiendo mal y no puedes ser aportar una solución a tu patología”, explicaba Pablo en Herrera en COPE.

Los primeros síntomas de Pablo fueron cansancio, “mucho dolor y rigidez” en brazos y piernas y luego se fueron sumando otros otros síntomas como los dolores de cabeza o rigidez en la espalda.

"Vas dosificándote mucho los esfuerzos. Son muy justitos" Pablo Piñero Paciente con fibromialgia

Tras conocer el diagnostico se sitió muy aliviado. Pudo ponerle nombre a lo que le estaba pasando y a los síntomas que tenía, pero la patología condiciona el día a día. Pablo, compara su energía con un teléfono móvil que no carga bien. “Tú te echas por la noche, te pones a cargar ese teléfono móvil, que eres tú, y cuando te levantas una mañana coges tu teléfono móvil, lo desconectas pero de repente tu cuerpo está al 20%. Con ese 20% vas a tener que aguantar todo el día, entonces vas dosificándote mucho los esfuerzos son muy justitos para que más o menos llegues a la hora de cenar como una persona normal”, decía.

El apoyo de la Asociación de Fibromialgia

Manoli Luque, presidenta de la Asociación de Fibromialgia y nos ha contado en COPE que tardó 8 años en tener el diagnostico

Dolor muscular, cansancio, problemas para concentrarse o dolor de cabeza son algunos de los síntomas de la fibromialgia. Algunos dolores se pueden llegar a controlar con medicamentos como analgésicos, terapia y ejercicio moderado. No hay una cifra oficial de personas diagnosticas pero estiman que en Valladolid podrían ser unas 3.000 personas. Manoli Luque es la presidente de la Asociación de Fibromialgia y nos ha contado en COPE que tardó 8 años en tener el diagnostico. Sus síntomas empezaron con la pérdida de conocimiento.

“De repente decía me voy a desmayar y así empecé. Era una persona muy activa, aunque lo siga siendo pero de otra manera, y siempre me dolía todo y yo decía pero qué me está pasando”, explicaba.

Desde, entonces su día a día ha cambiado mucho, sigue activa porque se cuida, procura hacer terapias pero la vida te cambia totalmente desde que llegan los primeros síntomas que suelen aparecen entre los 30 y los 60 años, pero hay más jóvenes, explica Luque, que en la asociación tienen gente con 20 años. Todos ellos comparten los síntomas. “Tienes un sueño que no es nada reparador, tú puedes dormir ocho horas y te levantas como que no has dormido nada. El síndrome de piernas inquietas, colon irritable, ojos secos, niebla mental, boca seca...”.

En la Asociación de Fibromialiga de Valladolid tienen actividades para ayudar a los pacientes con esta enfermedad. “Nosotros no juzgamos, escuchamos que eso es muy importante. Tenemos muchos talleres para tener una mejor calidad de vida y todo adaptado a nuestras patologías, yoga restaurativo, psicólogas que nos enseñan a vivir con esta enfermedad, taller de risoterapia, de memoria, fisioterapeuta, hacemos charlas de nutrición”, explicaba la presidenta de la asociación.