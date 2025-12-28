Detenido un trabajador sanitario por una oleada de robos a pacientes en hospitales de Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un trabajador sanitario como presunto autor de un delito continuado de hurto. La investigación policial ha permitido relacionarle con al menos cuatro sustracciones cometidas en centros hospitalarios de la ciudad durante los meses de octubre y noviembre.

El detenido, que ya contaba con antecedentes por hechos similares, se aprovechaba de la especial vulnerabilidad de los pacientes o de sus acompañantes. Los hurtos se producían durante los traslados sanitarios o en las áreas de urgencias de los hospitales.

Cuatro hurtos en los últimos meses

La investigación se ha iniciado tras varias denuncias presentadas entre octubre y diciembre de 2025, todas con un patrón común: la sustracción de carteras y efectos personales. Uno de los casos tuvo lugar el 31 de octubre en el Hospital Clínico Universitario, donde una mujer denunció el robo de su cartera con 60 euros después de que un celador manipulara su bolso.

El 25 de noviembre, un hombre denunció en el Hospital Universitario Río Hortega la desaparición de la cartera de su esposa con 300 euros y varias tarjetas. El suceso ocurrió tras ser asistidos por un técnico de ambulancia que manipuló el bolso en una de las salas del centro.

Otros dos hurtos se produjeron el 20 de noviembre en el Hospital Clínico Universitario. A un paciente le sustrajeron su cartera con 200 euros y cinco décimos de Lotería de Navidad durante su traslado en ambulancia. Ese mismo día, otra familia denunció la desaparición de la cartera de un familiar con 30 o 40 euros y diversa documentación.

Los agentes especializados en delitos contra el patrimonio detectaron coincidencias en el modus operandi y la presencia del mismo trabajador en varios de los servicios. Tras diversas gestiones, el presunto autor fue plenamente identificado y detenido el 18 de diciembre.

Un largo historial delictivo

Durante la investigación se ha constatado que el detenido ya había sido investigado en años anteriores por hechos de naturaleza similar. Entre ellos se encuentran la sustracción de 500 euros del bolso de una mujer en 2023 y el hurto de una cartera con 900 euros a un paciente en 2019.

Su historial se remonta a 2016, año en que se le atribuyen dos hechos más: la sustracción de 300 euros a un hombre atendido tras una caída y el hurto de 1.500 euros a un paciente durante su traslado en ambulancia al Hospital Clínico.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.