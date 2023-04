La decisión de una joven de 25 años al hacer su primera declaración de la Renta: "No presentarla"

Desde este 11 de abril ya es posible consultar el borrador y presentar la declaración de la Renta a través de Internet. Están obligados a presentarla aquellos contribuyentes cuyos ingresos en 2022 estén por encima de los 22.000 euros; o que con dos o más pagadores, hayan superado los 14.000.

El plazo de presentación acaba el próximo viernes, 30 de junio. Elisa puede elegir si presentarla o no, al no cumplir ninguno de esos dos requisitos. Tiene 25 años, vive a caballo entre Valladolid y Madrid y es su primera vez como contribuyente. El último año y medio ha trabajado, pero gran parte de ese tiempo lo ha hecho “en prácticas”, según ella misma explica. Después de consultar el borrador a través de la aplicación Renta WEB, confirma a COPE que ha optado por “no presentarla” porque “no me ha salido a devolver”.

A favor de la Iglesia Católica

En la declaración de la Renta, recuerda la Archidiócesis de Valladolid, es “bueno” marcar tanto la casilla a favor de la Iglesia Católica como la de Fines Sociales.

Este gesto “no perjudica en ningún caso al contribuyente”, recuerda el vicario general del Arzobispado de Valladolid, Jesús Fernández Lubiano, y ayuda doblemente a entidades como Cáritas o Manos Unidas.

Audio





La pasada campaña aumentaron en 1.666 los contribuyentes que marcaron la casilla a favor de la Iglesia Católica en Valladolid, hasta alcanzar las 123.627 declaraciones. Lo que supone un incremento del 0,17 por ciento, según ha explicado el ecónomo de la Archidiócesis, José María Conde. Esta asignación se tradujo en algo más de cuatro millones y medio de euros. Es decir, 364.000€ más que en el ejercicio anterior. Finalmente, tras proceder la Conferencia Episcopal Española a la asignación y reparto de fondos entre el conjunto de las diócesis españolas, la vallisoletana recibió 3.700.000€.

“La mayoría”, explica Conde, se destinó al “pago de nóminas” y a “obras de conservación de las instalaciones” necesarias para que la Iglesia, según ha apostillado Lubiano, pueda continuar con “su misión”.

Lubiano ha animado a marcar ambas casillas, para colaborar con un 1,4 por ciento de los impuestos, en lugar de con un 0,7 por ciento a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. A quienes ya lo hacen les ha trasladado su "agradecimiento".

4.000 personas, ayudadas por Cáritas

Concretamente, Cárita recibió el pasado año en Valladolid 300.000 euros con cargo a la casilla de Fines Sociales y 100.000 más a través de la casilla a favor de la Iglesia Católica. Lo que permitió a la entidad ayudar a 4.000 personas en riesgo de exclusión.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El delegado de Cáritas Valladolid ha insistido en la necesidad de colaborar “por dos”. José Colinas ha querido introducir un nuevo concepto en este arranque de la campaña de la declaración de la Renta, el concepto de “cuidadanía”. “Sobre todo”, ha apostillado, “de aquellos más vulnerables que componen nuestra sociedad”.

Fruto de la inflación y de la crisis energética, en Cáritas vienen observando un “leve” aumento en el número de personas a las que prestan atención. También la Archidiócesis ha visto incrementar sus gastos. Aunque el aumento de las donaciones, sobre todo por la vía de la suscripción y de la herencia, según explica el económo, José María Conde, está permitiendo que la Iglesia en Valladolid tenga unas cuentas saneadas. La situación económica de la Archidiócesis “es buena”, ha afirmado Conde.