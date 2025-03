El curioso agujero que hay en el centro de Valladolid y que seguro que no sabes para qué servía

No es extraño pasear por las calles del centro de Valladolid y encontrar grupos de turistas que escuchan atentos a su guía junto a la Catedral de Valladolid. En pleno corazón de la ciudad, muy cerca de la Iglesia de la Antigua.

Les explican la historia de la ciudad y en muchas ocasiones la vinculación de la ciudad con el Rey Felipe II. Nacido en Valladolid en 1527 en el Palacio de los Pimentel. Hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal, nació en la ciudad del Pisuerga de forma casual, ya que sus padres se encontraban de paso por la ciudad para participar en las Cortes.

Si nos situamos a mediados del siglo XIII se ubica, en la que es hoy la Plaza Mayor, la Plaza del Mercado en la villa vallisoletana. Y a pocos metros de ella nos encontramos con una plazuela que conocemos en nuestros días como Fuente Dorada, un lugar de reunión o de quedada para muchos ciudadanos de la ciudad.

Ese lugar, fue apodada por los vecinos como como ‘gallinería vieja’, denominación que, cuenta Agapito y Revilla, aún existía en los primeros años del siglo XVII, según recoge el Blog de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid.

¿Qué son los curiosos agujeros en el centro de valladolid?

Quizás has pasado muchas veces y no te has fijado, pero si miras hacía arriba en tu paseo desde Fuente Dorada hasta la Plaza Mayor por los soportales observarás unos curiosos agujeros cuadrados no de un gran tamaño. Se trata de unas mirillas en el techo.

Localizadas en estos edificios cercanos a dos centros mercantiles con una intensa actividad artesana y comercial. “Esta mirilla abierta en el piso permitía, un control del acceso a la tienda-taller en todo momento y la atención a todo aquel que llamase a su puerta sin necesidad de abandonar la casa”, según explica la web del Consistorio.

“Son pocos los ‘ojos’ que han sobrevivido a las restauraciones de la zona y que permiten al viandante hacerse una imagen de lo que, antaño, fueron típicas viviendas de maestros artesanos y de comerciantes”, recoge.

A pie de calle estaba el taller, visible al público, según las normas que regían los oficios. Un espacio que en varias ocasiones hacia las funciones de tienda. Justo por encima, en los pisos superiores era el hogar del maestro propietario del negocio y de su familia, pero también de los aprendices a los que debían alojar, alimentar y enseñar la doctrina cristiana durante su formación, un periodo que se extendía varios años.

“El esquema de taller o comercio bajo la vivienda del propietario se mantuvo tiempo después de la hegemonía gremial, como demuestra la existencia de estas mirillas en los bloques que se levantaron tras la demolición del convento de San Francisco (en 1836) donde hoy se encuentra el Teatro de Zorrilla”, describen.

Turismo Valladolid

La ocupación hotelera ha subido en Valladolid un 4,4% respecto del mismo mes de 2024, si bien las pernoctaciones se mantuvieron prácticamente iguales, con una bajada inferior al 1,4%. Estos datos vuelven a colocar, en el mes de febrero, a Valladolid como el destino urbano de Castilla y León con mayor número de pernoctaciones, solo por detrás de Salamanca, que dispone de casi 3 veces más establecimientos y un 50% más de plazas hoteleras.

La tendencia de los últimos meses, y sobre todo del comienzo del año, confirman un dato muy interesante de subida del número de viajeros que eligen hoteles para pernoctar en Valladolid, un parámetro que había descendido ligeramente en los últimos años, y se modera el crecimiento en el número de visitantes que eligen los alojamientos turísticos.