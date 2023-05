Cómo solicitar el aval del 17,5% de la Junta de Castilla y León para la compra de vivienda

Si has comprado recientemente una vivienda o tienes pensado hacerlo, tienes que saber que debes disponer de un 20 por ciento del importe del inmueble en el momento de la compra. Las entidades bancarias, por regla general, no conceden préstamos hipotecarios que superen el 80 por ciento del precio de venta del inmueble.

En un momento como el actual, con los tipos de interés al alza y la capacidad de ahorro seriamente comprometida por el aumento de los precios, esto supone un problema añadido en el acceso a la vivienda. Especialmente, para las rentas más bajas y para los jóvenes.

A este último grupo de población va dirigida la última medida adoptada por la Junta de Castilla y León: un aval del 17,5 por ciento. El Gobierno autonómico asumirá parte del riesgo de impago que comporta para el banco conceder un crédito y que, así los jóvenes de hasta 35 años de edad puedan solicitar una hipoteca de hasta el 97,5 por ciento.

Aval de la Junta para la primera vivienda

El préstamo deberá servir para adquirir una primera vivienda, ubicada en Castilla y León y que vaya a ser la residencia habitual del solicitante. Sus ingresos no podrán superar los 42.000 euros anuales. Una horquilla que se ampliará hasta los 56.000 euros en supuestos de familias numerosas.

El aval se puede solicitar ya a través de la página web www.tuyavivienda.es, según ha explicado el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, coincidiendo con la publicación de la Orden por la que se regula este aval en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). Si el solicitante cumple los requisitos, ha proseguido el consejero, este “obtendrá una certificación” que tendrá validez en las entidades bancarias adheridas al convenio suscrito por la Junta, a través de la empresa pública Somacyl.

Ese certificado, según ha explicado Suárez-Quiñones, se expedirá en las 48 horas siguientes a la solicitud y tendrá una validez de, aproximadamente, tres meses.

Pero, ¿qué supondrá para los beneficiarios? Si tomamos como ejemplo una vivienda de 240.000 euros, que es el máximo permitido por la Junta, los futuros hipotecados deberán disponer únicamente de 6.000 euros en el momento de la compra. Frente a los 48.000 que debería costear de su bolsillo sin el aval.

Ese aval tendrá validez en nueve entidades bancarias con presencia en Castilla y León. O, lo que es lo mismo, en las más de 800 oficinas de Caixabank, Banco Santander, Unicaja Banco, Caja Viva Caja Rural, Caja Rural de Zamora, Ibercaja Banco, Cajamar Caja Rural, Caja Rural de Salamanca y Caja Rural de Soria.

A la espera del aval del Gobierno

En el mes de mayo el presidente del Gobierno de España anunció en un mitin del PSOE un aval del 20 por ciento para jóvenes y familias con rentas bajas y medias.

Preguntado por la posibilidad de que este pueda o no sumarse al aval de la Junta de Castilla y León, el consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha eludido pronunciarse ante la falta de concreción de los anuncios electorales de Pedro Sánchez. “De ese aval no conocemos nada porque no tiene ninguna configuración todavía”, ha zanjado.